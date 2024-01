Kigyulladt a magyar színésznő otthona: teljesen kétségbeesett, milliós a kár

Többmilliós kár érte Papadimitriu Athinát. miután kigyulladt az otthona. Víz, áram és fűtés nélkül maradt a színésznő.

Decemberben tűz ütött ki Papadimitriu Athina házában elektromos hiba vagy zárlat miatt, aminek következtében a színésznő áram, víz és fűtés nélkül maradt otthonában.

A biztosító már volt kint, felmérte a kárt. Pontos összeget nem állapított meg, de biztos, hogy milliós nagyságú. Leégett a kapcsoló, a bojler és az egész házat festeni kell, mert a füsttől a fehér falak mind kormosak lettek. A villanyszerelő is volt már kint. Bízom benne, hogy márciusra sikerül mindent teljesen rendbe hozni. Az egész házban azóta sincs víz és villany, emiatt fűtés sem. A víz hordása még nem lenne olyan nagy gond, van ebben gyakorlatom – az ivóvizet eddig is behordtam –, a többi nélkül viszont nem tudok meglenni. Ha nyár lenne, könnyebb dolgom volna – mondta el a színésznő a Blikknek, hozzátéve, hogy jelenleg legfiatalabb lányánál, Magyar Elektránál lakik. Napközben azonban az otthonát próbálja rendben tartani,

Nagy szerencsém volt, hogy ennyivel sikerült megúsznom és nem lett nagyobb baj. Egyedül voltam, talán emiatt is éreztem, hogy nagyon gyorsan cselekednem kell. Akkor fel sem fogtam, mi történik, most, utólag, hogy látom a kárt, gondolkodom sokat a történteken, és érzem, hogy kezdek ebben az egészben összerogyni. Ugyanakkor nem szoktam sokáig búslakodni, most is azon dolgozom, hogy minél előbb helyreálljon minden

– fűzte hozzá.