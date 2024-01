Megdöbbentő, ami kiderült a rezsiemelésről: eszeveszett lépésekre kényszerülnek a háztartások

Több mint 10 százalékkal esett vissza a lakossági földgázfogyasztás novemberben - ez derült ki a friss adatokból. Pletser Tamás szerint a lakosság már eszement módon igyekszik spórolni, míg Balogh József szerint az enyhe telek is segítenek mindebben. De vajon tényleg jól teszi, aki más módszerekkel próbál melegen maradni?

Tovább mérséklődött a tavalyi évben a Magyarországon felhasznált földgáz és villamos energia mennyisége - ezt néhány napja közölte az Energiaügyi Minisztérium. Mint kiderült, a földgázfogyasztás az egy évvel korábbihoz képest 10 százalékkal csökkent a lakosság körében, de az ipari is komolyan visszaesett.

Szakértőket kérdeztünk a visszaesés okáról: egyikük szerint az enyhe időjárás, a másikuk szerint az egyre komolyabb pénzügyi válság a fő oka annak, hogy ennyire óvatosak vagyunk az energiával. Lássuk, mit mondanak a szakemberek, és mennyivel fizetünk többet, ha túlfogyasztunk.

Tizedével esett vissza a fogyasztás a lakosság körében

A lakosság körében 10,4%-al volt kisebb a földgázfogyasztás, mint egy évvel korábban, ha a novemberi hónapot vizsgáljuk - erről a KSH friss adatsorában, és az Energiaügyi Minisztérium néhány napos kommünikéjében is találhatunk adatot. Mint a lenti grafikonon is megmutatjuk, gázból mintegy 8,5 milliárd köbméter fogyott tavaly, a 2022-es szinthez képest 1 milliárd köbméterrel, 10,9 százalékkal, a 2021-eshez mérten 2,5 milliárd köbméterrel, 23 (!) százalékkal kevesebb.

Áramból összesen 41 terawattórányit használtunk el, a villamosenergia-fogyasztás több mint 2 terawattórával, 4,7 százalékkal volt alacsonyabb a megelőző évinél - ezt is szemléltetjük a lenti adatsoron.

Nagyon fogy a magyarok pénze

Pletser Tamás, az Erste olaj-és gázipari szakértője a Pénzcentrum kérdésére elmondta: az emberek még mindig a rezsin igyekeznek a legjobban spórolni, mert egyre komolyabban érzik a zsebükön az infláció hatásait.

Az ipari fogyasztás visszaesése mögött egyértelmű az ok: a német ipar már hónapok óta döcög, és mivel a magyar gazdaság ezzel erős kölcsönhatásban van, ez átgyűrűzött ide is. A lakossági fogyasztás visszaesése mögött pedig egyértelmű spórolási szándék húzódik, annak ellenére is, hogy az előrejelzések szerint 2024-ben már nem lesz akkora az infláció, mint tavaly volt - csakhogy az emberek nagyon megérezték az élelmiszerárakon keresztül az árnövekedést. Ráadásul ez már nem csak a közép-, hanem a felsőosztályt is érinti: egyre több felsőosztálybeli családról lehet tudni és hallani, hogy mondjuk nem használják olyan gyakran a szaunát, nem fűtik fel a megszokott gyakorisággal a medencét - mindenki spórol, ahol csak tud és lehetséges, a rezsi pedig eddig sem volt kivétel

- mondta a Pénzcentrumnak a szakértő. Ugyanakkor hozzátette, hogy a panelek kimaradtak a rezsiemelésből, és ez nem biztos, hogy jó irány.

A piaci ár felett meghatározott "rezsihatár" ugye, pont nem vonatkozik a távhőre, de az én véleményem szerint ezzel is kezdeni kellene valamit, csak itt ugye ez a panelházakban élőkre is vonatkozna. Ez pedig azt jelentené, hogy sokkal több embert érintene hátrányosan a rezsiváltozás, és ez akár politikai kockázatot is hordozhat magában. Én magam azonban voltam olyan panelházban, ahol bent 25 foknál is több volt - ez pazarlás az erőforrással, valamit tehát ki kellene erre találni

- mondta még Pletser Tamás.

Enyhe az idő, de ez nem lenne elég

Balogh József energetikai szakértő egyetértett abban, hogy spórolás figyelhető meg az ipari és a lakossági szegmensben is, de más okokat nevezett meg.

A dolog kimondottan összetett. Egyrészt ott van az, hogy az időjárás már 2022 őszén is kimondottan enyhének számított (abban az évben a novemberi hónap a meteorológusok szerint a legmelegebb volt valaha), és ez a tendencia azóta is kitart, vagyis a földgázfogyasztás rendszeres csökkenéséhez ez is segítség

- mondta az energetikai szakértő. Szerinte viszont a rezsiemelés is komolyan közrejátszott abban, hogy most ekkora visszaesést realizálhattunk az energetikában.

Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy 2022 augusztusa óta azok, akik a kormány által meghatározott mennyiség felett fogyasztanak földgázból egy adott hónapban, azok a piaci ár 7,5-szörösét kell, hogy fizessék, vagyis a magyarok egész egyszerűen azóta mindent megtesznek, hogy véletlenül se lépjék át ezt a határt, különben a gatyájukat is ráfizetik a számlára. Jellemző statisztika, hogy 2021 óta megduplázódott a háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k) száma, mert aki csak teheti, az kiváltotta a fogyasztását napenergia-termeléssel

- tette hozzá Balogh József.

