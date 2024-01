Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék

Az aktuális munkaidő naptár megmutatja, milyen napokra esnek 2024-ben az ünnepnapok és a pihenőnapok, lesznek-e áthelyezett munkanapok és pihenőnapok 2024 évében. Hogyan tervezzük a szabadságunkat, számoljunk-e szombati munkanappal 2024 évében? Mire számíthatunk a 2024-es évben?

Cikkünkben összeszedtük, hogy hogy néz ki a 2024-es munkaidő naptár: mikor lesznek pirosbetűs ünnepnapok, egyben pihenőnapok, lesznek-e áthelyezett munkanapok és pihenőnapok az év során. Hogyan tervezzük a szabadságunkat, mikor tudjuk a legtöbb szabadnapot kivenni a legkevesebb szabadnap felhasználásával?

2024 a munkaszüneti napokban nem hoz jelentős változást. A mozgóünnepek, a hosszúhétvégék, illetve a szombati munkanapok miatt azonban érdemes rápillantani hogyan alakul a jövő évünk. Míg idén, 2023-ban egyetlen szombati munkanap sem volt, 2024-ben három alkalommal is lesz szombati, egyszeri munkanapunk:

augusztus 3

december 7

december 14.

Ennek az oka, hogy jövő évben egyetlen egy olyan ünnep sincsen, amely hétvégére esne, míg három olyan is, amely keddre vagy csütörtökre esik, így ezeket a négynapos szabadnapokat le kell dolgozni. Hosszúhétvégéink 2024-ben:

Négynapos hosszúhétvégéből: 2 négynapos hosszúhétvége lesz 2024-ben

Háromnapos hosszúhétvége: 4 háromnapos hosszúhétvége

Ami pedig a 2024-es évben nagy különbség lesz a korábbi évekhez képest, hogy lesz egy hatnapos hosszúhétvége is, ugyanis 2024. december 24-25-26-27-28-29. – kedd, szerda, csütörtök, péntek szombat, vasárnap. Az alábbi táblázatban részletesen kigyűjtöttük, hogy pontosan mikor lesznek ezek a hosszabb hétvégék.

Nem meglepő módon leginkább a december 23 hétfőt éri meg kivenni, mert egy hét szabadságra mehetünk el úgy, hogy egyetlen napot kell beáldoznunk a szabadságaink közül. De a négy és háromnapos hosszúhétvégék környékén is érdemes elmenni szabira, mert így is spórolhatunk jó pár napot. Jövőre az október 15.-ei nemzeti ünnep szerdára esik, így akkor csak az a nap lesz szabad.

2024 szabadnapok terén hozhat egy kis nehézséget az év végén, a 2025-ös év elején, miután Szilveszter 2024-ben keddre, az 2025 Újév napja szerdára esik majd. Tehát az újév 2025-ös ünneplésére ideje előre felkészülni, ami 2024 szabadnapjainkat illeti.

Tehát 2024-ben 11 olyan hétköznapi nap lesz, ami munkaszüneti nap, 3 pihenőnap és 3 olyan szombat, ami munkanap lesz.

Munkaidő naptár 2023

Az előző évi, 2023-mas munkaidő naptár szerint az ünnepnapok elhelyezkedése több esetben is okot adott az áthelyezett munkanapok, pihenőnapok betervezésére – aggodalomra semmi ok, idén nem kell ilyen eshetőségekkel számolnunk, ráadásul a karácsony is hétköznapra esik. A munkaidő naptár 2023 évi verzióját korábbi cikkünkben tekinthetik meg.