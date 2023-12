Máris élesedik az újabb rezsiemelés Magyarországon: a vízdíj sem marad ki a drágulásból

Számítások szerint nagyjából megduplázódik a vállalkozások vízdíja a jövő évtől, miután mindenhol az országban egységesen 576 forintot kell majd fizetni a víz köbméteréért, valamint további 881 forintot a csatornahasználatért.

A riportban egy pécsi autómosó vállalkozás vezetője elmondta, bár már több krízist túlélt, most ő is jelentős áremelkedésre számít a vizdíjat illetően, amitől vállalkozása szolgáltatásai is drágulni fognak. Hogy pontosab mennyivel, azt ki kell majd kalkulálnia, ugyanakkor csak remélni tudja, hogy ettől nem pártolnak majd el tőle az ügyfelei.

A Híradó megkereste Kurdi Viktort, a Magyar Vízközmű Szövetség elnökét, aki elmondta:

azon ingatlanok esetében, ahol eddig volt bejelentve vállalkozás, de ott nem zajlott vállalkozói tevékenység, magánszemélyek lakossági célokra használták az ingatlant, ott eddig is a magánszemély nevén volt a vízmérő a vízműveknél nyilvántartva, tehát változás az árban nem következik be.

A Szövetség elnöke hozzátette, szerinte lehet még pár település az országban, ahol az egységes díj bevezetése után csökkenhet a vízdíj, ám a legtöbb helyen nagyobb számlára lehet számítani.

A Híradó a kormányt is próbálta megszólaltatni az egységes vízdíjakkal kapcsolatban, ahonnan csak az a válasz érkezett, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal és a Magyar Víziközmű Szövetség együttműködve tájékoztat majd az ügyben.