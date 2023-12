Zsebbenyúlós meglepetés a Postán: keményen fizetni kell az ajándék átvételéért

Akár egy kedves karácsonyi ajándék is hivatalosan importnak minősül, amit a Nagy-Britanniában élő magyarok az itthon élő családtagjaiknak küldenek. Az Európai Unióból kilépett országból küldött csomagokat a Magyar Posta csak az áfa megfizetése után adja ki, ez pedig több ezres tétel lehet egy doboz csoki után is.

Nem csak a brit kereskedőknek jelent sok kellemetlenséget a Brexit, hanem a Nagy-Britanniában élő hétköznapi EU-s állampolgároknak is, akik ajándékot szeretnének hazaküldeni karácsonyra. A törvény ugyanis nem tesz különbséget a kereskedelmi és magáncélú termékküldés között, az EU-ból nézve mindkettő egyformán importnak minősül, és így áfát kell utána fizetni.

A Pénzcentrumot megkereste egy Zoltán nevű férfi, aki évek óta Angliában él és dolgozik, és aki ebbe a csapdába esett.

Egy doboz alkoholmentes bonbont küldtem haza édesapámnak 39 font értékben. Értesítést kapott a postától, hogy küldeménye érkezett, elment felvenni azt, és a postán 14 fontnyi forint kifizetésére kötelezték, anélkül nem kapta meg a csomagot. Ez nagyon aránytalan és különösen kellemetlen, hogy a fogadó családtagnak kell fizetnie a saját ajándékáért. Többé nem fogok tudni hazaküldeni semmit

– mondta el lapunknak.

A kérdéses csomag esetében a fizetendő áfa meghaladta a szállítási költséget is, sőt, a teljes csomag több mint harmadába került. A küldemény értéke forintban kifejezve 17088 forint volt, erre jött a 4863 forintos szállítási díj, valamint az 599 forintos postai szolgáltatási díj.

Ennél is többe, 5927 forintba került a fizetendő áfa, amelyet a megajándékozottnak kellett kifizetnie Magyarországon a postai átvételkor.

Mint ismert, 2016-ban népszavazást tartottak a brit EU-tagságról, és a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a távozásra voksolt. A voksolást megelőző kampányt számos kritika érte, ezek szerint alapvetően hamis és félrevezető érvekkel igyekeztek a kilépés hívei a szavazókat az uniós tagság ellen hangolni.

Az Európai Unió történetében ráadásul teljesen példátlan volt egy teljes jogú tagország kilépése, emiatt sok esetben a szakértők sem tudták előre megmondani, milyen kellemetlenségekkel járhat a távozás. Ez annál is inkább igaz, mert Egyesült Királyság csaknem fél évszázadot, pontosan 47 évet és egy hónapot töltött előbb az Európai Közösség, majd utódja, az Európai Unió tagországaként, miután 1973. január 1-én csatlakozott. Mindez azt is jelentette, hogy sem a politikai döntéshozóknak, sem az üzleti élet szereplőinek, vagy akár a vámügyintézőknek nem lehetett érdemi tapasztalata arról, hogy a gyakorlatban mit is jelent a Brexit az EU-val történő kereskedelemben.

A döntés révén az EU és Nagy-Britannia közötti kereskedelmi forgalom jelentősen csökkent, a britek gazdasági teljesítménye pedig emiatt és a Covid-járvány miatt is sokat romlott. A számos nagymértékű probléma és sok, bosszantó apróság után a jelek szerint az ott élő magyarok ajándékai után fizetendő áfa is a Brexit egyik kellemetlensége.