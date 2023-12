Ilyen nincs, megint dögmeleg lesz karácsonykor: akár 15 fok is lehet Magyarországon

Jó eséllyel idén sem lesz fehér a karácsony, mert enyhülés tapasztalható majd az időjárásban.

Az előrejelzések alapján, illetve ahogy haladunk az ünnep felé, egyre biztosabb, hogy idén sem lesz fehér a karácsony - erről az Időkép ír.

Mint közölték, a most tapasztalható hideg időjárás a hét második felében fokozatosan enyhülni fog, vasárnap, szenteste napján pedig már a 15 fok körüli hőmérséklet sem elképzelhetetlen - vagyis egyre biztosabb, hogy nem látunk majd havat az ünnep három napján.

Az Időkép azt is hozzátette, hogy pénteken, szombaton és vasárnap így gyakran lesz majd erős, viharos a nyugatias szél, és időszakos esőre, záporokra is számíthatunk, a télies hőmérsékleteknek pedig nyoma sem lesz. Éjjelente is csak kevés helyen fordulhat elő gyenge fagy, napközben pedig többfelé elérjük, meghaladjuk majd a 10 fokot.