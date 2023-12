Halálos veszély a magyar erdőkben: erről is a havazás tehet

Veszélyhelyzet van a Pilisi Parkerdő területein, mindenkit arra kérnek, hogy ne most induljon kirándulni.

Ma már többször is beszámoltunk arról, hogy a havazás rendkívül nehéz helyzetet teremtett az egész országban. A közlekedés gyakorlatilag egy perc alatt letérdelt a hó előtt, sokan nem értek be időben munkába vagy iskolába, több helyen rendkívüli tanítási szünetet is elrendeltek.

Ezek a nehézségek mellett most úgy látszik, hogy a kirándulni vágyók a kedvenc tevékenységüknek se hódolhatnak, legalábbis a Budapesthez közeli erdőkben a Pilisi Parkerdő Zrt. közleményében azt írja: nagyon veszélyes lehet a hótömeg, ha leesik a fákról, így inkább a kirándulást is másik időpontra javasolják.

Az elmúlt napok havazása veszélyhelyzetet teremtett a Pilisi Parkerdő területein. A fákra rakódott vizes hó miatt ágak törhetnek le. Az elmúlt heti híradáshoz képest a helyzet nem javult: a havazást sajnos nem előzte meg fagy, így az erdőtalaj felázott, ezért helyenként nagyobb fák dőlnek ki a plusz súly miatt. Az erdészeti utak emiatt több helyen még gyalogszerrel sem járhatóak, ezért a Parkerdő arra kéri a kirándulni vágyókat, hogy ne induljanak útnak

- írja közleményében az erdőgazdaság.