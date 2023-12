Megszólalt az E.ON: ezért vannak áramkimaradások a pesti agglomerációban, borzasztó nehéz a javítás

Az E.ON szolgáltatási területén jellemzően a hó súlya alatt kidőlő fák, leszakadó nagyméretű faágak okoztak vezetékszakadásokat - ezért lehetnek áramkimaradások többek között a pesti agglomerációban. A cég szerint a szakemberek munkáját jelentsen megnehezítik a csúszós, jeges utak, esetenként teljesen elzárt útszakaszok, és az is, hogy a meghibásodások egy része erdős területen, kizárólag gyalogosan megközelíthető helyeken van.

Ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla, több településen is áramkimaradások vannak a pesti agglomerációban. Most a Telex kérdésére az E.ON küldött egy helyzetjelentést, azt írták, a cég szolgáltatási területén jellemzően a hó súlya alatt kidőlő fák, leszakadó nagyméretű faágak okoztak vezetékszakadásokat. Hozzátették, az esőzések nyomán eleve felázott talajban a hó pótterhét ezek a fák már nem viselték el, ilyenkor a kidőlt fákat el kell távolítani, az elszakadt vezetéket javítani.

Folyamatosan dolgoznak a problémák megoldásán, a szakemberek munkáját jelentsen megnehezítik a csúszós, jeges utak, esetenként teljesen elzárt útszakaszok, és az is, hogy a meghibásodások egy része erdős területen, kizárólag gyalogosan megközelíthető helyeken van.

Szerdán az intenzív havazás elsősorban Somogy és Zala megyében okozott zavarokat, az éjszaka és csütörtök hajnalban elsősorban Pest és Komárom-Esztergom megyében okozott fennakadásokat a téli időjárás - tették hozzá.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA