Egyszerű kevert bögrés süti receptek: így készül az almás és a bögrés kakaós kevert süti

Te is jártál már úgy, hogy mindennél jobban vágytál egy tálca gőzölgő, frissen sült süteményre, de nem akaródzott órák hosszat a konyhában ténykedni? Ilyen esetekben pofonegyszerű megoldást nyújtanak a kevert bögrés süti receptek! Járjunk utána, hogyan készül a bögrés kakaós kevert süti és a bögrés kevert almás süti egyszerűen! Tudtad, hogy a bögrés kevert süti olajjal finomabb lesz?

Cikkünkben a világ legegyszerűbb süteményeiről lesz szó, mégpedig a kevert bögrés süti receptek formájában: tudd meg, mi mindenből lehet kevert bögrés süti (pl. miért jó, ha a bögrés kevert süti olajjal készül), avagy hogyan készülnek az egyszerű bögrés kevert süti receptek. Nézzük, hogyan készül a bögrés kakaós kevert süti és a pofonegyszerű bögrés kevert almás süti, amihez még konyhai mérleg sem kell, az egyetlen mérőeszközünk egy hétköznapi bögre lesz!

Hogyan készülnek a kevert bögrés sütik?

A kevert bögrés süti receptek a világ legegyszerűbb süteményei közé tartoznak, hiszen - ahogy ez a kevert bögrés süti nevében is benne van – olyan egyszerű kevert süteményekről van szó, amelyekhez nincs szükség speciális tejszínes, tojásos vagy vajas krémekre, egyszerűen csak összeöntjük a bögrével is kimérhető alapanyagokat, majd bedobjuk őket a sütőbe. Egy kevert bögrés süti az elkészítését tekintve mindössze néhány perces munkát igényel, és a sütési ideje sem szokott tovább tartani egy félóránál – éppen ezért ajánljuk ezeket a bögrés kevert süti recepteket azokra az alkalmakra, amikor valakinek nincs ideje vagy energiája hosszasan a konyhában ténykedni.

Mi mindenből lehet kevert bögrés süti?

A bögrés kevert süti receptek lényege, hogy szinte bármilyen, a hűtőben pihenő alapanyagból össze lehet őket dobni. A „kötelező” alapanyagok közé tartozik természetesen a liszt, a cukor és a tojás (ezek alapozzák meg a hamis piskótát), amelyeket ízesíthetünk különféle gyümölcsökkel (pl. meggy, alma, aszalványok), kakaóval, csokival, kókusszal vagy akár kávéval. A kevert bögrés süti receptek többféle folyékony hozzávalót is tartalmazhatnak: a bögrés kevert süti olajjal is készíthető, illetve sokan joghurtot, vagy akár kefirt kevernek a kevert bögrés süti tésztájához a kellemesen laza állagért. Nézzük a konkrét példákat: hogyan készül a bögrés kevert almás süti és a bögrés kakaós kevert süti?

Bögrés kevert almás süti recept

Elsőként nézzük, hogyan készül a bögrés almás kevert süti, aminek a különlegességét a kevert bögrés süti tésztájába reszelt alma adja. Ízlés szerint nyugodtan bolondítsuk meg még egy kis csokoládéval is!

A bögrés kevert almás süti hozzávalói

2 bögre búzafinomliszt

1 bögre kristálycukor

½ bögre olívaolaj

½ bögre joghurt

2 db tojás

2 db savanykás alma

1 bio citrom héja

1 tk őrölt fahéj

1 ek vaníliaaroma

1 csomag sütőpor

A bögrés kevert almás süti készítése

A kevert bögrés süti elkészítése igazán egyszerű: hámozzuk meg és reszeljük le a két almát, facsarjuk ki a levüket (ezt igyuk meg külön), majd keverjük össze a reszelt citromhéjjal és az összes többi hozzávalóval. Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral, öntsük bele a kevert bögrés süti masszáját, majd süssük készre 180°C-ra előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt. Tűpróbával ellenőrizzük, majd, ha langyosra hűt, szitáljunk a tetejére porcukrot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Bögrés kakaós kevert süti recept

A bögrés kakaós kevert süti a másik legegyszerűbb kevert sütemény receptünk: ebben az esetben sincs szükségünk semmilyen különleges hozzávalóra, minden alapanyagot megtalálunk egy átlagos magyar család hűtőjében, konyhaszekrényében.

A bögrés kakaós kevert süti hozzávalói

2 bögre búzafinomliszt

1 bögre kristálycukor

4 db tojás

½ bögre olívaolaj

½ bögre cukrozatlan kakaópor

½ bögre joghurt

1 csomag vaníliás cukor

1 csomag sütőpor

A bögrés kakaós kevert süti elkészítése

Ahogy a fenti kevert bögrés süti recept esetében is tettük: egyszerűen keverjük össze egy nagy tálban a bögrés kakaós kevert süti masszáját, majd öntsük a tésztát egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, végül süssük készre kb. 25 perc alatt, hőlégkeveréses módban, 180°C-on. Kínáljunk hozzá egy kis lekvárt, tejszínhabot vagy fagylaltot, ízlés szerint a kevert bögrés süti tetejét vonjuk be csokoládéval is.