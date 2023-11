Sokat költünk fűtésre: még most szigeteld az ablakot és az ajtót mielőtt jönne a cudar hideg

Egy átlagos család éves rezsikiadása meghaladhatja az egymillió forintot is, melynek 75 százalékát a fűtés- és hűtés költsége adja. A legtöbb házban a megfelelő szigetelés hiánya miatt az energia 35 százaléka a falakon, 25 százaléka az ablakokon, 15 százaléka a padlón keresztül, 25 százaléka pedig a tetőn át távozik- írja a Knauf Insulation a közleményében.

Egy korábbi, nem reprezentatív felmérése szerint Magyarországon a háztartások rezsijük átlagosan 75 százalékát fűtésre-hűtésre költik, ugyanis az épületek 60-70 százalékában nincs megfelelően szigetelve sem a tető, sem a födém. Hiába vannak modern nyílászáróink: mivel a meleg levegő felfelé száll, az energia 25 százalékát elveszítjük a tetőn keresztül. Régebben egy korszerűtlen tetőszerkezet felújítása rengeteg kosszal, bosszúsággal járó, több hetes munkát jelentett. A tető hőszigetelése – az egyre népszerűbb innovatív fújható szigetelésnek köszönhetően – ma már az egyik legegyszerűbben, leggyorsabban elvégezhető munka, időjárástól függetlenül, akár télen is.

Gyors munka, kevesebb munkadíj

Az energiaárak világpiaci árrobbanása arra is felhívja a figyelmet, hogy minél előbb érdemes gondoskodnunk a rezsiköltségek csökkentéséről. Egy családi ház szigetelésével akár 50 százalékkal is csökkenthetjük otthonunk energiafelhasználását. Egyes lakóépületeknél körülményes megoldani a födém és a tető utólagos hőszigetelését, azonban a fújható szigetelés megoldást kínál az ilyen esetekre is. Ezeket a kötőanyag nélkül készülő üveggyapot termékeket a más módon nem, vagy nagyon nehezen hozzáférhető üregek kitöltésére, előtétfalas épületek hőszigetelésére, ferdesíkba helyezett régi, összeroskadt hőszigetelések felújítására, illetve függesztett álmennyezetek fölötti szigetelésre fejlesztették ki.

Szigetelhetőek vele az üreges falszerkezetek, a fa-, illetve betonfödémek, és a kéthéjú lapostetők egyaránt. Ezzel a technológiával bontás nélkül, akár egy nap alatt elvégezhetők a szigetelési munkálatok és a fajlagos bekerülési költsége sem magasabb a hagyományos szigetelésénél. Az épület teljes élettartama során állandó teljesítményt nyújt, ezért kiváló befektetés is.

Ami a legjobban megéri

Padlásszigetelésként alkalmazva jelentős költséget takaríthatunk meg télen és nyáron is, hiszen az épületünkön a födém télen jobban megtartja a meleget, nyáron nem engedi be a hőséget. Az elmúlt években a magyar piacon jelentősen megemelkedett az építőanyagok és az alapanyagok ára, és a szakemberek is további áremelkedést prognosztizálnak. Ezért is nagyon fontos, hogy a felújítási kiadás minél jobban hasznosuljon.

„A legolcsóbb és legtisztább energia a fel nem használt energia! Az egyik leghamarabb megtérülő befektetés a födém szigetelése lehet, ráadásul egyes lakóépületeknél körülményes megoldani a födém és a tető utólagos hőszigetelését, azonban a fújható üveggyapot technológia megoldást kínál az ilyen esetekre is” – mondta Nagy Gergely a Knauf Insulation ügyvezető igazgatója. „Ráadásul a megfelelő szigetelés nem csak az épületben lakók komfort érzetét javítja, hanem jelentősen növeli az otthonunk piaci értékét is” – tette hozzá a szakember.

Még nem késő elkezdeni takarékoskodni az energiával!

Célszerű még a hideg beállta előtt elvégezni a korszerűsítést, ha sokat szeretnénk spórolni. A fújható szigetelés jelentősen javítja az épületszerkezeti elem U értékét, használatával jelentős energiamegtakarítás érhető el.