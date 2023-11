Nem várt számla érkezhet a magyar háztulajdonosoknak: nagy árat fizethetnek ezért a hibáért

A Magyar Víziközmű Szövetség – mint a magyarországi ivóvíz- és csatornaszolgáltatást végző szervezetek szakmai képviselője – szeretné felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy hamarosan érkezik a hűvösebb, téli idő – főleg éjszakánként, emiatt pedig már most érdemes megtenni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítését.

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése – és mihamarabbi észlelése - végett.

A télen is lakott ingatlanoknál fontos, hogy a vízmérőakna szigetelése megtörténjen. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelt figyelemmel kell lenni, amelyek kevésbé védett helyen (pincében, falon kívül) vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak.

Amikor az idő – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben forog a vízmérő csillagkereke akkor is ha nem nyitja meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz – ezekben az esetekben valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell. A vízdíjszámlán szereplő víziközmű szolgáltató hibabejelentő számát kell tárcsázni és érdeklődni a további feladatokra vonatkozóan.

Fontos, hogy minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználókat.

A Magyar Víziközmű Szövetség felhívta a figyelmet arra is, hogy lakóterületükön működő víziközmű szolgáltatók minden kérdés esetén állnak rendelkezésére: hívják őket a vízdíjszámlán található elérhetőségek bármelyikén. Ha van rá lehetőség, előzzék meg közösen a nagyobb problémákat!

Érdemes tehát mindenkinek odafigyelni a vízmérőkre, hiszen azok rendeltetésszerű működtetése mindenkinek közös érdeke. A téliesítés könnyebb kivitelezésének érdekében 2021-ben a Szövetség munkatársai a DMRV Zrt. kollégáival közreműködve készítettek egy kisfilmet, amelyben minden lépést megmutatnak a fagy elleni védekezés szemléltetésére. A film itt érhető el.