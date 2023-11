Így szabadulhatsz meg ingyenesen a keletkezett hulladéktól: csak ez a kártya kell hozzá

Magyarországon is problémát jelent az illegális hulladéklerakás, amely ellen a szakember szerint megelőzéssel és tájékoztatással lehet a leghatékonyabban küzdeni.

2023. október 1. óta a magánszemélyek ingyenesen adhatják le a MOHU MOL Zrt. és annak alvállalkozói kijelölt telephelyein, továbbá a forgalmazóknál a gumiabroncs hulladékot – emlékeztet a Magyar Hírlap. Agatics Roland, a DTkH Nonprofit Kft. lapnak nyilatkozó ügyvezetője szerint mindez jelentősen hozzájárul majd az illegális hulladéklerakás csökkenéséhez. A társaság a tavalyi évben Pest és Bács-Kiskun területéről több mint 11 ezer tonna illegális hulladékot gyűjtött be.

A lap emlékeztet az illegális hulladéklerakás jelentette problémára – a gyakran erdőkben, mezőkön és városok peremén található illegális szemétlerakások szennyezik a talajt és a levegőt, pusztítják az élővilágot, ráadásul a környékbeli ingatlanok árának a csökkenését is előidézik. A nyilatkozó hulladékgazdálkodási szakember szerint ugyanakkor jó hír, hogy érezhető pozitív irányú változás a környezettudatos szemlélet terjedésében, a lakosság és a hatóságok aktív szerepvállalásában.

Az ügyvezető szerint az illegális hulladéklerakás elleni küzdelemben a megelőzés, a tájékoztatási a leghatékonyabb eszköz.

Elektronikai, illetve veszélyes csomagolási hulladékok és használt gumiabroncsok fordulnak elő a legnagyobb arányban a köz-, illetve zöldterületeken illegálisan kitett hulladékok között. Sokan sajnos még mindig nem tudják, hogy ezeket átveszik hazánk 280 hulladékudvarának szinte bármelyikében

– mondta.

Számos változást vezetett be a MOHU MOL Zrt. 2023. július 1-jétől: többek között bővült a leadható hulladéktípusok köre, továbbá a magánszemélyek már valamennyi szolgáltatásait igénybe vehetik, amihez elegendő a lakcímkártyájukat felmutatni. A DTkH Nonprofit Kft. térségében is a korábbinál hosszabb, minimum heti 48 órás nyitvatartással várják az ügyfeleket a 10 ezer fő feletti településeken található hulladékudvarokban. 2023. október 1. óta pedig több helyen – a MOHU MOL Zrt. és az alvállalkozói kijelölt telephelyein, valamint a forgalmazóknál is, ingyenesen adhatják le magánszemélyek a rendeltetésszerű használat után náluk keletkezett gumiabroncs hulladékot.