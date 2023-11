Ezeken a Pest környéki településeken maxolhatod ki az 50 milliós CSOK Plusz hitelt

Múlthét szerdán jelentette be a kormány a Kormányinfó keretei között, hogy 2024. január 1-től új otthonteremtési támogatás lesz elérhető CSOK Plusz néven. A kormány döntése sok változást hordozhat magában, amik között a szakértők szerint a legfontosabb az, hogy a tranzakciók száma várhatóan jelentősen meg fog növekedni. De vajon hol érdemes körülnéznie annak, aki igényelheti a hitelt, melyek lesznek a legnépszerűbb települések, hol lehet a legjobban kihasználni ezt a támogatást? A Pénzcentrum most utánajárt annak, hogy hol éri meg a legjobban Budapesten és a környékén lakást vásárolni a CSOK Plusz hitel segítségével.

A múlt szerdai kormányinfón jelentette be Csák János kulturális és innovációs miniszter, hogy a kormány elfogadta az új CSOK támogatást, a CSOK Pluszt, amit az 5000 fő feletti településeken lehet majd igényelni. A miniszter elmondása szerint a kamattámogatott hitelkonstrukció – ahogyan arról már korábban is beszámolt a Pénzcentrum – 15, 30 és 50 millió forintos hitelösszegig lehet majd igényelni, 3 százalékos, rögzített kamatozással. A hírek szerint az első lakás vásárlása esetén 10 százaléknyi önrészre lesz szüksége a házasoknak, azonban, ha már felújításra igényelnék a hitelt, akkor 20 százaléknyi önrészt kell felmutatni. A támogatott hitel kapcsán újdonság továbbá, hogy a 41 évet betöltött, de a kétéves átmeneti időszakban az igazoltan legalább 12 hetes áldott állapotban lévő idősebb nők esetében is igénybe vehető lesz a kamattámogatott hitel.

Első ingatlanvásárlás esetén 80 millió forint az ingatlan értékhatár, lakásbővítés vagy lakéscsere esetében 150 millió forint értékhatárú ingatlant lehet beszámítani. Az 5000 fő alatti települések esetében azonban nincsen ilyen értékhatár. További kedvezmény, hogy az első évben csak tőkét kell majd törleszteni, és ha megszületik a gyermek, akkor a hitelfelvevők egyéves hitelmoratóriumot kérhetnek. Mindezek mellett pedig lényeges, hogy a második gyermek és minden további gyerek megszületése után a tőkéből 10 millió forintot fognak elengedni.

Az új otthonteremtési támogatás első sorban az első lakásukat szerzők körét, valamint a gyermeket tervező házaspárokat célozza. A CSOK Plusz támogatási rendszere fix, 3%-os államilag támogatott kamattal kínál hitellehetőséget a családoknak, gyermekszámtól függően 15, 30 vagy 50 millió forint értékben. A CSOK Plusz a Falusi CSOK-kal kombinálható, tehát összességében az ebben a listában található települések mellett döntő vásárlókat segíti leginkább a jövő évtől elérhető otthonteremtési csomag. Aki nem szeretne kompromisszumot kötni vagy nem teheti meg, hogy ingázzon, az a magasabb árak ellenére továbbra is a nagyvárosok agglomerációját, valamint a városba kötözést választja majd

– összegezte a fentieket Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője, hozzátéve, hogy kik számára lehet a legjobb döntés a CSOK Plusz.

A Duna House és a Credipass várakozásai szerint a bejelentett CSOK Plusz támogatás jelentős lökést adhat az ingatlan- és hitelpiacnak egyaránt 2024-ben. Ennek köszönhetően a következő évben akár 10-20 ezerrel több lakáspiaci tranzakció születhet, ami ugyanilyen mértékben lendítheti a hitelpiaci volument is. Az ingatlanárak a Duna House várakozása szerint legalább az infláció mértékével fognak nőni a következő évben. Az új bejelentett otthonteremtési támogatás hangsúlyosabban az új gyermekeket vállaló családoknak jelent segítséget, így a már meglévő gyermekes családoknak és a támogatással nem érintett lakásvásárlóknak érdemes még idén lépniük a szakértők szerint

– tért át a szakértő arra a kérdésre, hogy vajon milyen hatással lehet az ingatlanpiacra az új hitelkonstrukció bevezetése.

Mindenképpen élénkítő hatásra számítunk, akár 10-15 ezer tranzakcióval is bővülhet a piac, ami az idénre várható 115-120 ezer közötti adás-vételhez képest jelentő elmozdulás lehet jövőre. Persze nagyon sok múlik még a részletszabályokon, ugyanakkor a már beindult kamatcsökkenés hatására élénkülhet a hitelpiac is, ami szintén hozzájárul majd a piaci aktivitás élénküléséhez

– mondta el az Otthoncentrum szakértője, hozzátéve, hogy meglátásuk szerint a piac rugalmatlan, így különösen az új építések tudják lassan lekövetni a kereslet változását. Ezért meglátásuk szerint rövid távon, ahol megnövekszik majd a kereslet, ott várható némi árnövekedés is.

Az aktívabb piac természetesen az árakra is kihathat, várakozásaink szerint ez legalább az infláció mértékével megegyező árnövekedést jelenthet a 2024-es piacon, így az eddig enyhén csökkenő, stagnáló árak újra felfelé indulnak. Az idei év hátralévő 2 hónapjában a már meglévő gyerekekkel rendelkezőknek és a támogatással nem érintett vásárlóknak érdemes dönteniük. A kínálat jó a jelenlegi piacon és a meglévő támogatási rendszerek sokaknak még mindig jobb feltételeket biztosítanak, ráadásul idén a vevők közötti verseny is visszafogottabb a következő évi várakozástól

– fűzte hozzá Benedikt Károly, megjegyezve, hogy az elmúlt egy év nehézségei – a gazdasági helyzet, a magas hitelkamatok és infláció, a jelentős mértékben továbbra sem csökkenő ingatlanárak – következtében a 2023-as ingatlanpiaci kereslet jelentősen csökkent, főként azok vágtak bele az ingatlanvásárlásba, akiknek élethelyzetükből adódóan muszáj volt költözniük. A döntéseket a vásárlói preferenciák és igények helyett a pénztárca vastagsága alakította, így sokan kénytelenek voltak nagyobb kompromisszumokat kötni például a lokáció vagy az ingatlantípus kiválasztása során. Azonban ennek sokak számára vége lehet az új hitelkonstrukció miatt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A CSOK Plusz-t a Falusi CSOK-kal ellentétben a budapestiek, illetve a nagyobb városokban élők is felvehetik, a kérdés pedig az, hogy vajon mely kerületekben, városokban lehet számítani felfutásra. Azaz hol érdemes a családalapítás előtt állóknak nézelődni.

Itt éri meg a CSOK Plusz hitelünket elkölteni

A fővárosi agglomeráció - a régióközpontok és dinamikus helyi gazdasággal rendelkező városok környékéhez hasonlóan - mindenképpen továbbra is fókuszban lesz, mivel a kisgyermekes, fiatal családok - a támogatás fő célcsoportja - számára a zöldövezeti környezet és a megfizethetőség egyaránt szempontok. Igy például a megfizethetőbb XVI., XVII. XVIII. kerület, vagy az agglomeráció keleti járásainak települései, mint Gödöllő vagy éppen Vecsés és környéke

– vélekedett az Otthoncentrum szakértője, hozzátéve, hogy bár kisebb kompromisszumra lesz szükség, mint az eddigiekben, azonban érdemes az agglomerációban és a megyei jogú városokban nézelődnie az érintetteknek.

A mai átlagos négyzetméterárak mellett a fővárosi agglomeráció települései és a megyei jogú városok, ahol a legtöbb négyzetmétert éri a támogatás, melynek köszönhetően az olcsóbb megyei jogú városok pl: Nagykanizsa, Salgótarján, Szekszárd árban közelebb kerülhetnek a drágább városok árszintjéhez. Ugyanez igaz az agglomeráció keleti, délkeleti településeire is pl.: Vecsés, Gyál, Gödöllő esetében

– zárta gondolatát az Otthoncentrum szakértője.

EZ IS ÉRDEKELHET Félnek ingatlant venni a magyarok: a CSOK Plusz lehet az utolsó visszatartó erő? A Duna House Cégcsoport közreadja havi Tranzakciószám Becslését és jelzáloghitel előrejelzését, amely szerint 2023 októberében, országosan 7 853 lakóingatlan cserélt tulajdonost.

Ekkora fizetés kell, hogy kimaxolhassuk a CSOK Plusz-t

A hitelek futamidejével kapcsolatban Csák János kulturális és innovációs miniszter 10-25 évet jelölt meg - ebből kiindulva néztük meg még korábban, hogy mekkora lehet az igényelhető hitelösszegek lehető legkisebb törlesztőrészlete. A leghosszabb, 25 éves futamidő esetén a 15 millió forintos hitelnek 71 132, a 30 millió forintosnak 142 263, míg az 50 millió forintosnak 237 106 forint lesz a havi törlesztőrészlete.

Ez 50 százalékos JTM-mel számolva 142 264, 284 526 és 474 212 forintos havi nettó jövedelmeket jelent – tehát minimum ennyit kell tudniuk majd igazolniuk a támogatást igénylőknek. Ez természetesen csak abban az esetben igaz, ha az adósok semmilyen más egyéb hitellel nem rendelkeznek – ellenkező esetben még ennél is magasabb jövedelemre lesz szükség ahhoz, hogy valaki átmenjen a banki hitelbírálat folyamatán.

Ugyanakkor a CSOK Plusz esetében az első évben csak a tőketartozás utáni kamatot kell fizetniük az adósoknak, magát a tőkét nem. Ez az első évben havi 37 500, 75 000 illetve 125 000 forintos törlesztőrészleteket jelent a három hitelösszeg esetében. Ezek az összegek pedig a második évtől – amikor már a tőkét is fizetni kell – 73 126, 146 253 és 243 755 forintra emelkednek. Ezeknek a fizetéséhez pedig – az 50 százalékot JTM-szabály miatt – minimum 146 252, 292 506 illetve 487 510 forintra van szükség.