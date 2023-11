17 megyére adtak ki figyelmeztetést: pusztító szél tarolja le az országot hamarosan

Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, zápor. Reggelre már mindenhol erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Tiszántúlon még csak elvétve, másutt többfelé várható csapadék. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos széllökések is előfordulhatnak

Szombaton délután felhős és napos körzetekre, valamint időszakokra egyaránt számítani kell, főleg délnyugaton és keleten lehetnek tartósabban borult tájak. A Dunától keletre elvétve előfordulhat kisebb eső, zápor. Késő este nyugat felől újra növekedni kezd a felhőzet. A déli szél többfelé megélénkül, estétől a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet délután 11, 17, késő este 5, 11 fok között valószínű.

Vasárnap napközben egy gyors mozgású csapadékrendszer vonul nyugatról kelet felé az országban, melyből az eső, zápor mellett helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Az erősebb zivatarokat viharos széllökés (~60-80 km/h, néhol >80 km/h is lehet), intenzív csapadék (10-20 mm), valamint jégeső (<2 cm) kísérheti. A zivatartevékenység fokozatosan keletebbre helyeződik, és várhatóan késő estére a keleti, északkeleti határ térségében is megszűnik.

Vasárnap napközben a Dunántúl déli és középső részén, valamint az Alföldön a déli, délnyugati szelet viharos (~60-80 km/h) széllökések kísérhetik. Estére mérséklődik a légmozgás.

Az Északi-középhegység térségében a vasárnap estig várható eső mennyisége nagy területen 20 mm felett alakulhat, de helyenként a 30 mm-t is meghaladhatja - írja az OMSZ.