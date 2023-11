Csányi Sándor nevében próbálnak pénzt kicsalni a magyaroktól csalók: ne dőlj be ennek a trükknek

Továbbra is jellemzőek az ismert emberek nevével való visszaélések a Facebook (Meta) csatornán. Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója ismételten kéri a közösségi oldalak használóit, hogy ne higgyenek az online csalók hirdetésének, ne kattintsanak ezekre, ugyanis az adathalászok csapdájába kerülhetnek- hangsúlyozza az OTP sajtóközleménye.

A Facebook és más közösségi oldalak használói a személyes tartalmakon túl számos hirdetéssel is találkoznak. Ezek közül sajnos továbbra is jellemzőek azok, amelyekben ismert emberek nevével élnek vissza, különböző ajánlatokkal, bennfentes információk ígéretével, valós médiumok manipulált címlapjaival tévesztik meg a közösséget. A hirdetések közös jellemzője, hogy bizalmat próbálnak ébreszteni azáltal, hogy nagy összegű nyereményről, bennfentes pénzügyi információkról, magas hozamot ígérő kriptovalutás befektetésekről írnak. Érdemes gyanakodni, ha az ajánlat túlságosan ideális, ha a csalók sürgetik az adatok megadását, ha szoftvert is telepítenének a készülékre.

Amikor egyértelmű, hogy nem az ismert személy hirdetéséről van szó, legjobb, ha a felhasználók maguk is jelentik a félrevezető hirdetést az oldal üzemeltetőjének. Fontos azt is tudni, hogy az ehhez hasonló visszaélések nem csak az OTP Bank ügyfeleinél jelennek meg, bárkinek a hírfolyamába bekerülhetnek.

„Rendszeresen jelennek meg a Facebookon és más közösségi oldalakon olyan hirdetések, amelyek nevemmel és fotómmal visszaélve azt sugallják, hogy tőlem származó befektetési tippet olvashatnak az adott oldalakon. Felhívom a figyelmet arra, hogy sem a múltban, sem a jövőben nem adok befektetési tanácsokat. Ezekre a hirdetésekre kattintó, nem elég körültekintő felhasználók könnyen az adathalászok kelepcéjében találhatják magukat. Arra kérem a közösségi oldalak használóit, hogy legyenek körültekintőek, ne kattintsanak az ilyen hirdetésekre, ezeket ugyanis csalók helyezték el. Minden esetben megtesszük ellenük a szükséges jogi lépéseket”- nyilatkozta a nevével és fotójával elkövetett visszaélési kísérletek kapcsán Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója.

Az ilyen típusú hirdetések személyiségi jogokat sértenek és több esetben az OTP Bank védjegyeivel való visszaélést is megvalósítanak. Az eljárásokat nehezíti, hogy elkövetők gyakran külföldről, álnéven tevékenykednek.