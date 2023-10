Évtizedes vita végére tett pontot a Levi’s vezérigazgatója: lehet mosógépben mosni a farmereket vagy sem?

Sokak szerint a farmert nem hogy nem szabad, de egyenesen tilos mosógépben mosni, hiszen azzal tönkretesszük őket. Charles Bergh, a Levi’s vezérigazgatója elárulta, ő hogy csinálja.

Ha a mosógépbe kerül a farmer, akkor az hatással lesz a színére és a formájára is, ellenkező esetben ha nem mossuk, azzal megkíméljük az erős behatásoktól a ruhaneműt, amivel megőrzi a minőségét. Ezáltal hosszabb ideig lesz használható, és nem kezd el foszlani.

Charles Bergh, a Levi’s vezérigazgatója megnyugtatott mindenkit, ő is tisztítja a farmereit, nem piszkosan hordja azokat. Ő volt az, aki 2014-ben egy eseményen félreérthetően beszélt a témáról, most viszont egyértelműen elmagyarázta, mit gondol arról. Állítja, azt soha nem mondtam, hogy ne mossuk a farmereket - számol be a 24.hu.

Ha leeszem curry-vel a farmeremet, akkor megtisztítom. De csak helyileg. És ha már nagyon piszkos, beleizzadtam vagy hasonló, akkor a zuhany alatt mosom ki

– magyarázta.