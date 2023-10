Újabb rezsitámogatást hirdettek meg Magyarországon: itt vannak a részletek, ők jogosultak rá

A terézvárosi önkormányzat az idei fűtési időszakra fűtési támogatást nyújt, melynek összege havi 10 ezer forint lesz.

A terézvárosi önkormányzat a november 1-től április 30-ig terjedő fűtési időszakra fűtési támogatást nyújt, melynek összege havi 10.000 forint, amelyet a kérelmező választása szerint a bankszámlájára vagy lakáscímére havonta és utólag utalnak el – írja a terezvaros.hu. Hozzáteszik, a támogatás a benyújtás hónapjától jár, de az első utalás csak decemberben történik meg.

Az önkormányzat kifejtette, fűtéstámogatást Terézvárosban lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is itt élő lakos kaphat, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a havi 156.000 forintot, egyedül élő esetén a 186.000 forintot. A kérelmet postai úton, személyesen és elektronikus úton is be lehet nyújtani.

Ahogyan arról korábban írtunk, a rohanó infláció és a megemelkedett energiaárak miatt egyre több családot fenyeget az elszegényedés kockázata, egyes becslések szerint közel 1,86 millió lakost, a magyarok 19,4 százalékát. Ennek megakadályozására a kormányzati intézkedések mellett az önkormányzati támogatások is elérhetők. Megkerestük hát a polgármesteri hivatalokat, hogy megtudjuk, a tél küszöbén milyen formában támogatják a kerület, vagy a települések lakosságát. Korábbi cikkünk ezen a linken érhető el.