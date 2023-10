Ez zajlik az ingatlanpiacon: ilyen lakásokat preferálnak a nyugdíjasok

Valamivel az országos átlagár alatt vásárol ingatlant a nyugdíjaskorú lakosság döntő többsége: a 65 év fölötti korosztály készpénzzel fizet, ám a használt családi ház ennek a generációnak már a legkevésbé jelent megoldást- írja az Otthon Centrum.

Az idei ingatlantranzakciókat generációs alapon összegző országos statisztika szerint az idősek elvárásai érezhetően különböznek a fiatalabbak igényeitől: a gazdasági helyzet, az inflációs hatások, valamint az életkor előrehaladta miatt a korábbinál is erőteljesebb kontraszt rajzolódik ki a korosztályok között – ismertette az Otthon Centrum (OC) elemzési vezetője az év adásvételeit elemző kutatás megállapításait. Soóki-Tóth Gábor elmondta, hogy a nyugdíjas korú, 65 évesnél idősebb korosztály átlagosan 41,6 millió forintból vásárolt ingatlant az év első hét hónapjában. Ez – csakúgy, mint a 30 évnél fiatalabb korosztály esetében – a 42,5 millió forintos országos átlagnál alacsonyabb összeg. Az idősek 97,5 százaléka, vagyis a generáció döntő többsége készpénzzel fizet, ami a legmagasabb arány a korcsoportok között, ugyanakkor körükben elhanyagolható a hitelfelvétel aránya.

A 65 évnél idősebbek esetében a nemi arányok is jelentősen eltolódnak, a vásárlók 60,1 százaléka nő, szemben a férfiak 39,9 százalékával. A fiatalkori életszakaszra ez egyáltalán nem jellemző, a harminc év körüli vásárlók esetében még szinte egyenlő a két nem aránya, majd a 40 évesnél idősebbek esetében már a nők kerülnek többségbe és arányuk az életkor előrehaladtával folyamatosan nő. A szakember kiemelte, hogy a nyugdíjasok abban is eltérnek az országos átlagtól, hogy melyik ingatlantípust preferálják. Nem mellékes, hogy esetükben a rendelkezésre álló pénzösszeg a fiatalokkal szemben kevésbé jelent korlátozó tényezőt. A korosztály a legnagyobb arányban társasházi lakást vásárol, a 65 év felettiek 41,5 százaléka dönt ilyen ingatlantípus mellett. Ez jóval meghaladja a teljes lakosság 34,8 százalékos átlagát. Ugyancsak átlagon felüli számban vásárolnak panelt, a korosztály 20,9 százaléka voksol a házgyári technikával épült lakásokra. Ez az arány a legmagasabb a korcsoportok között – 3 százalékkal haladja meg átlagot.

Ugyanakkor a használt házakat kerülik a 65 évnél idősebbek, a vásárlók mindössze 30 százaléka dönt ilyen típus mellett, ami az országos átlagnál 8,5 százalékkal alacsonyabb ráta. Új építésű ingatlanba pedig még kevesebben vágnak bele. Ebben az esetben a 65 év fölötti vásárlók aránya csak 7,5 százalék, ami egy százalékkal alacsonyabb az országos átlagnál.

De nem csak a mit, hanem a hol is lényeges különbség: körükben a legkedveltebbek a külső pesti kerületek, illetve a csendes kisvárosok, amit az is mutat, hogy a korosztály 14,6 százaléka dönt ilyen környezetben elhelyezkedő ingatlan mellett. Érdekes, de a drága Buda is favorit 14,2 százalékkal. A községeket azonban elhagyják, és Pest megyét sem preferálják különösképpen. Mindössze az időskorú vásárlók 5,9 százaléka választja élete színterének a községeket, miközben az országos átlag 12,5 százalék.