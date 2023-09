Itt a szakadék széle: ezrével árverezik el a végrehajtók a legszegényebbek magyarok házait

Egy év alatt több mint 21 ezer ingatlan árverése fejeződött be Magyarországon. A koronavírus idején a végrehajtások miatti árveréseket leállították, azok tavaly szeptemberben indultak újra - írja a Telex.

a végrehajtások és az azok következtében megindult árverezések úgy folytatódtak, mintha a Covid alatti leállás meg sem történt volna. Egy év alatt 21 ezer befejezett ingatlanárverés történt, amelybe a sikeres, de a sikertelen licitek is beleszámítanak. Az adatból nincs kiszűrve az, hogy sikertelen árverés esetén egy ingatlant másodszor is kitűzhetnek licitre, amit így kétszer számolnak be a rendszerbe.

Az ingatlanok többségének értéke ötmillió forint alatt van, de előfordulnak 10 ezer forintos kikiáltási áras épületek is. Kimondható tehát, hogy az árverések többsége a legszegényebb háztartások lakásait érinti.

Az árverések iránti alacsony keresletet jól mutatja, hogy a licitek majdnem felében egyetlen ajánlat sem érkezett az ingatlanokra. De még a befutó ajánlatoknak is majdnem a fele a kikiáltási árnál kisebb összegű. Ha végül ennyiért megy el a ház vagy a lakás, akkor az adósok pórul járnak, a becsült értéktől való eltérést ugyanis egyszerűen elveszítik.