Sürgősen szabadulnának a magyarok most az ilyen lakásoktól: kínos kelepcébe kerültek

Egyre fontosabb a lakáseladás során, van-e beépített klíma, illetve az ingatlan energetikai paraméterei. Az arányokról a népszámlálási adatokból az derül ki, hogy a teljes lakásállományra vonatkozó országos 27 százalékos átlagnál magasabb arányban légkondicionáltak Budapest (36), Pest, valamint Csongrád-Csanád vármegye (33), és Hajdú-Bihar (28 százalék) lakóingatlanjai - írja a Magyar Nemzet. A statisztikák alapján légkondicionálók legnagyobb arányban az 1981–2000 között épült, összkomfortos, tégla, kő, kézi falazóelemből épült lakásokban találhatók. Az ingatlanhirdetés szövegében akkor is érdemes szerepeltetni a légkondicionálót, ha az külön is jelölhető – mutattak rá a megkérdezett szakértők.

Energetikai szempontból is előnyös lehet a klíma megléte, azonban fűtésre csak akkor érdemes használni, ha maga az épület jól szigetelt, illetve van napelemes rásegítés - írják. Az OTP Ingatlanpont szakértőinek tapasztalatai alapján akkor is érdemes minden lényeges paramétert, így a légkondicionálót is feltüntetni a hirdetés szövegében, ha külön is jelölhető, mivel a lakáskeresők ebből és a fényképekből tudnak elsődlegesen informálódni az adott ingatlanról. A Duna House szakértője szerint a tapasztalat az, hogy zömében jó, nagyon jó vagy új ingatlanokban van légkondicionáló, de találni lakható állapotú otthonokat is, amelyekben szintén megtalálható. Ahol ilyen berendezést szerelnek fel, ott általában más felújítási munkát is elvégeznek. A szakértő szerint a javítást, festést, burkolást is célszerű a klímatelepítést követően elvégeztetni.

Ami az eladhatóságot, népszerűséget illeti: egyes társasházaknál a kültéri egység miatt engedély-, de legalábbis bejelentésköteles a klíma felszerelése, ugyanakkor a panellakások áruba bocsátását nem feltétlenül befolyásolja a meglévő vagy hiányzó légkondicionáló. Sokkal inkább szabadulnának a tulajdonosok azoktól a házgyári lakásoktól, amelyeknél a lakóközösség hajlandósága vagy anyagi helyzete miatt nem támogatja a ház korszerűsítését - magyarázta a Duna House szakértője. Az OTP Ingatlanpont szakértői válasza szerint sem a légkondicionáló hiánya miatt kínálnak eladásra egy ingatlant. Hozzátették, gazdaságosabb és egyszerűbb megoldás lehet a klímaberendezés utólagos beszerelése a lakás értékesítésénél, még akkor is, ha pont a nyári hőség a lakás legnagyobb problémája.