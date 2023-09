Agyrém: hatalmas probléma lesz az éves napelemszaldóval, de erről senki sem beszél

A havi napelemszaldó rendszer, amelyet végül visszavontak, egyértelmű javulást jelentene a társadalmilag költséges, káros és rossz ösztönzőket teremtő éves szaldóhoz képest - írja a G7. A bruttó elszámolás kinevelheti majd a tudatos lakossági energiatermelőket, az úgynevezett aktív fogyasztókat, viszont az évesszaldó-szabályozás a napelemes háztartásokat az ország energiahálózatának potyautasaivá teszi, ami sem gazdaságilag, sem környezeti szempontból nem fenntartható.

A szaldó nagyon kényelmes megoldás annak, aki élvezheti gyümölcseit, azonban ha a napelemes felhasználó nem gondol a termelés és felhasználás összehangolására, az több szinten szuboptimális kimenethez vezet a lap szerint. Egyrészt a helyben egyidőben termelt és felhasznált energia kiegyenlíti egymást, így nem veszi igénybe a hálózatot. Ha azonban a felhasználó az energiát először a hálózatra rátermeli, aztán később onnan elfogyasztja, az dupla terhelést jelent a vezetékeken, aminek az üzemeltetési és beruházási többletköltségei a rendszerhasználati díjakat emeli – mindenkinek. Másrészt a villamosenergia-rendszerben a termelés (kínálat) és fogyasztás (kereslet) egyensúlyát folyamatosan fenn kell tartani. Az egyensúly pillanatról-pillanatra változik, és ugyanígy mozognak az árak is, nagy, akár szélsőséges kilengést mutatva még napon belül is. Kirívó esetben előfordulhat, hogy a nap közepén negatív árak vannak (tehát azért fizetnek, hogy valaki elfogyassza az energiát), miközben az esti órákban többe kerül az áram a piacon a magasabb rezsiárnál is. Ezért nem lehet egy kalap alá venni a más időpontokban megtermelt és elfogyasztott energiát.

Egy nem tudatos napelemes felhasználó többnyire olcsó energiát ad át a rendszernek, és drága energiát vesz ki onnan, szaldóelszámolás esetén az árkülönbséget zsebre téve. A veszteség viszont realizálódik, méghozzá az egyetemes szolgáltató MVM-nél, a nap végén az adófizetőnél - írják. Harmadrészt a tudatos felhasználás könnyebben előrejelezhető, így a rendszeregyensúly szabályozói fenntartása egyszerűbbé és olcsóbbá válik.

Továbbá téves elképzelés, hogy a szaldós felhasználónak a hálózat praktikusan egy végtelen nagy és éven belül bármikor igénybe vehető, ingyenes tárolóként funkcionál. Extra kereslet idején ugyanis a drága fosszilis termelőkre van szükség, tehát amikor a napelemes felhasználó télen boldogan használja a (szerinte) nyáron megtermelt áramot, akkor a valóságban a szennyező szenes és elavult gázos termelők elégítik ki a pillanatnyi igényét, ami minden, csak nem fenntartható - írja a lap.