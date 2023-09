Hiába a napelem, brutál villanyszámlát kapott a Szakiellenőr: más is belesétálhat ebbe a csapdába

Majdnem 300 ezres villanyszámlát kapott a Szakiellenőrként ismert Rezsnyák Péter, pedig fél éve termel a napelemrendszere. A YouTube-ról ismert szakember szerint egyszerre kapott 5 havi villanyszámlát, holott amit ez idő alatt elfogyasztottak, azt meg is termelték a napelemek.

296 ezres villanyszámlát kapott a YouTube-on csak Szakiellenőrként ismert Rezsnyák Péter. A kókler építőipari vállalkozókat bemutató szakember friss videójában elmesélte, hogy tavasz óta működik a napelemes rendszere, bőven megtermelte, amit azóta elfogyasztottak, most mégis öthavi számlát kapott az E.ON-tól.

Kifejtette, az ügyfélszolgálaton csak annyit mondtak neki, igen, a csekk az öthavi átalányról szól, és azt be kell fizetni. A család azt hitte, a napelem miatt átkerültek éves szaldóelszámolásba, és Rezsnyák Péter szerint amikor jöttek bekapcsolni a napelemet a hálózatba, azt követően meg is történt az elszámolás, ki is fizették, amit ki kellett. Az éves szaldó miatt nem is számítottak újabb villanyszámlára, így meglepte őket a szeptemberi csekk. "Logikus volt, hogy azért nem küldenek, mert itt voltak" - tette hozzá.

A napelemrendszer lassan fél éve termel, erre kihoznak nekem egy ugyanolyan számlát, mintha semmi se történt volna...

- háborodott fel a Szakiellenőr, aki kifejtette, korábban sokan laktak a házban, a fia bitcoint is bányászott, így havi 60 ezer forint volt az átalányuk, de ezt elfogadták, mindig kifizették, amit kellett. Ősz óta okosvillanyórájuk van, így nem érti, a szolgáltató miért nem ismeri fillérre pontosan a háztartás fogyasztását, és azt, hogy a napelemük mennyit termelt vissza. A sztori itt nem ér véget, Rezsnyák Péterék bemennek az ügyfélszolgálatra, így a fejleményekről majd be fog számolni.