Nagy csapás ez több ezernyi magyar melósnak: ők lehetnek az elsők, akik újra külföldre mennek

Mélyponthoz közelednek az építőipari árak, brutális a megrendelés-visszaesés az ágazatban – írja a Világgazdaság.

Mélyponthoz közelít árak tekintetében az építőanyagpiac, több termék már húsz százalékkal olcsóbb, mint az év elején – írják. A szektor egyértelműen mielőbbi felújítási támogatási programért kiált, mert félnek, hogy a most itthon ragadt magyar melósok újra kivándorolnak majd külföldre. „Nagyon jelentős a visszaesés az új megrendelésállományban, és semmi esélyt nem látni a pozitív fordulatra energetikai fókuszú otthonfelújítási támogatási program nélkül” - fogalmazott a témával kapcsolatban Juhász Attila, az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának és az Új ház Zrt. igazgatóságának elnöke.

A szakember azt is elmondta, az építőipar megrendelésállománya 30-40 százalékkal kevesebb, mint tavaly, amikor a lejtmenet elindult. Juhász Attila kiemelte azt is, a „nagy nagy gazdasági válság, 2008–2009 után 20-30 ezer építőipari szakembert vesztett a magyar piac, a külföldre szerződöttek közül az utóbbi években sokan hazatértek, fontos lenne őket itthon tartani”. Ez viszont ilyen körülmények között nem lesz egyszerű. A szakértő kitért arra is, az árakat tekintve a gyártók magas önköltsége miatt további csökkenésre szerinte nem érdemes várni, szerinte árak tekintetében már a mélyponthoz közel van a piac.