Budai luxusvillába költözött a dúsgazdag Yvonne Dederick: mutatjuk a fényűző házat

Fia hamarosan kirepül, így ő is sokat fog ingázni. Elmondása szerint egész kertész-csapat kellett az előző ház rendben tartásához.

Nemrég költözött be 250 négyzetméteres budai otthonába Yvonne Dederick, melyet most a Blikknek mutatott meg. Mint az üzletasszony elmondta, fia hamarosan elhagyja a családi fészket, de a felújítás csak nemrég fejeződött be.

Dederick a lapnak elmondta, hogy a falakat nagyapja festményei díszítik, és az enteriőr is aprólékos gondossággal lett kiválasztva. Ugyanakkor oka is van annak, hogy a költözés mellett döntött.

Már egy ideje gondolkodtunk a költözésen, hiszen hamarosan a nagyfiam is külföldre megy tanulni, sokat fogok ingázni Magyaroszág és Amerika között és már túl nagynak éreztem a korábbi otthonunkat. Nem is beszélve arról, hogy a kert gondozása is egy teljes kertész csapatot igényelt. Emellett úgy éreztem, a régi házunk túlságosan a múlthoz köt, hiszen ott még a volt férjemmel éltünk

- fogalmazott a luxusfeleség. Persze a kert most is grandiózus, és az üzletasszony elárulta, hogy ez az egyik kedvenc helye a házban.

A teraszon van egy kerti csobogó, amit nem rég vettem, de már most imádom, éjszaka világít, tiszta giccses, de annyira megnyugtat a hangja, hogy el sem tudom mondani. Esténként gyakran csak kiülök ide, olvasok valamit és relaxálok. A ház mögött pedig egy közösségi teret alakítottunk ki, ahol grillezni, pizzát sütni szoktunk, de tervben van még egy jakuzzi vásárlása is, amit szintén a ház mögött helyeznénk el

- árulta el Dederick.