Képeken a durva pusztítás, amit a vihar hagyott maga után Budapesten: az agglomeráció sem úszta meg

Eddig több, mint 3000 bejelentés érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletére. Az egységek több, mint négyszázötven esetet számoltak fel. A vihar a főváros teljes területét érintette, de több agglomerációs településről is érkeztek segélyhívások - írja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja. Főleg kidőlt fák, leszakadó vezetékek, megsérült épületek és vízszivattyúzások miatt kértek tűzoltói segítséget.

A pénteki viharokat egy még erősebb követte szombaton, ma hajnal óta már több mint 3000 bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez. Szombat hajnalban Budapestet és Pest vármegyét érte el a vihar, azóta folyamatosan érkeznek a bejelentések a katasztrófavédelemhez. A legtöbb esetben víz alá került pincékhez, alagsorokhoz, mélygarázsokhoz hívják a tűzoltókat. Az erős szél faágakat tört le, fákat döntött ki, amelyek utakra, házakra, kerítésekre, elektromos vezetékekre dőltek. A vízszivattyúzás mellett a veszélyesen megdőlt, forgalmat akadályozó fák eltávolításán dolgoznak a tűzoltók.

Budapesten több útszakaszon is áll a víz, a közlekedési lámpák pedig sokfelé nem működnek. Aki teheti, kerülje el ezeket a helyszíneket. A felgyülemlett vízen se gyalog, se autóval ne haladjunk át, mert nem lehet látni, mi van a felgyülemlett víz alatt, a sok csapadék akár a csatornafedeleket is elmozdíthatta - közölte korábban az OKF. A honlapon azóta fotókat is közzétettek a kárelhárítási munkáról:

A tűzoltók folyamatosan végzik a viharkárok felszámolását. Ha ilyen sok bejelentés érkezik, az egyes eseteket azok veszélyessége szerint rangsorolják, a legkritikusabb helyszínek kerülnek először sorra - írták.