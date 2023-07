Akár milliókkal is csökkentheted a lakáshiteled összegét: egyszerű a trükk, mindenkinek működhet

Kevesebb figyelmet kap, mint a többi állami támogatás, holott akár többmilliós segítséget is nyújthat a családok számára a jelzáloghitel elengedés vagy csökkentés lehetősége. Szakértők összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat a támogatás kapcsán.

„Kevéssé ismert, holott akár milliókat is jelenthet a gyermekeket nevelő, illetve tervező családok számára ez az állami támogatási lehetőség. A többgyermekes családok terheinek csökkentésére létrejött intézkedés jelenlegi formájában 2023-ban még biztosan elérhető lesz és a tervek szerint 2024-ben sem változtat rajta a kormány” – hívta fel a figyelmet Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.

A többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése nevű támogatást, azaz a jelzáloghitel elengedést abból a célból hozták létre, hogy megkönnyítse a nagycsaládok számára a korábban felvett jelzáloghiteleik visszafizetését.

Ez az intézkedés lehetővé teszi, hogy az érintett családok könnyebben kezeljék pénzügyi terheiket és elkerüljék az adósságcsapdát. Magyarországon az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott a kérdés, különösen a lakossági jelzáloghitelesek körében. A 337/2017. (XI. 14.) számú kormányrendelet értelmében, a családvédelmi akcióterv részeként az arra jogosult családok számára a gyermekek után a meglévő lakáshitelük és bizonyos szabadfelhasználású jelzáloghitelük tőketartozásának egy részét állami támogatásként elengedhetik vagy csökkenthetik. Így, ha a második vagy a harmadik gyermek is tervben van, akkor érdemes lehet körültekintően felmérni a támogatási lehetőségeket, hiszen ezzel jelentős segítséget kapnak a családok.

Eredetileg csak a harmadik gyermektől adták meg a jelzáloghitel elengedés támogatást, de 2019. július 1-től ezt kiterjesztették a másodikra is, illetve utólag is igényelhetővé tették a 2019. július 1-ét követően született gyermekekre. Ennek megfelelően a második gyermek vállalása esetén a fennálló lakáshitel-tartozásból az állam 1 millió forintot enged el, míg a harmadik gyermek megszületése esetén további 4 millió forinttal csökken a tartozás. Ha ennél is nagyobbra bővül a család, akkor minden további gyermek születésénél 1 millió forinttal lesz kevesebb a hiteltartozás. Egy gyakorlati példát nézve: ha az édesanya épp harmadik gyermekét várja (legalább 12. hetes a magzat), de a második gyermekére nem igényelte a támogatást (mert pl. akkor nem volt lakáshitele), akkor, amennyiben a második gyermek 2019. július 1. után született, utána is jár a támogatás. Vagyis 1+4millió forintot kaphat a család.

A jelzáloghitel-elengedést vagy -csökkentést magyar állampolgárok, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek igényelhetik.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható. Az igényléshez feltétel még a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség is. Elengedhetetlen továbbá az is, hogy az igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában a meglévő lakáscélú jelzáloghitel adósa legyen, hiszen a kérelmet az adhatja be, akinek a nevén van a hitelszerződés. Házastársak, élettársak és egyedülállók egyaránt igényelhetik, azonban házastárssal, élettárssal csak együttesen igényelhető a támogatás. Fontos, hogy az adóson és házastárson, élettárson (mint adóstárson) kívül ne legyen más adóstárs a jelzáloghitelben (kivétel, ha volt házastárs vagy élettárs szerepel a hitelszerződésben, de csak akkor, ha ő a támogatáskor figyelembe vett gyermek szülője is egyben). Az igénylőnek, vagy az igénylők egyikének legalább 50%-os tulajdonrésszel kell rendelkeznie a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanban. Arról is nyilatkozni kell, hogy a támogatási kérelem olyan gyermekre vonatkozóan került benyújtásra, akit más személy által igényelt jelzáloghiteltartozás-csökkentő támogatásnál még nem vettek figyelembe.

A támogatás vérszerinti és örökbe fogadott gyermekekre is igényelhető, valamint a 12. betöltött hét után a magzatra is kérhető a jelzáloghitel elengedés támogatás. További feltétel, hogy a gyermeket a nagykorúvá válásáig a saját háztartásban kell nevelni és minden, a háztartásban élő gyermek számít (akár közös, akár nem), ugyanis a gyermekek száma alapján határozzák meg a támogatási összeget.

Ha a jelzáloghitel elengedés támogatást a gyermek születése után kérjük, akkor erre 60 nap áll a rendelkezésünkre. Erre a határidőre nagyon fontos odafigyelni, különben elveszik a lehetőség. A Credipass szakértőinek tanácsa alapján, érdemes már a 12. hetes magzati kor után egyből elindítani az igénylést, ha van olyan lakáshitele a családnak, amelyre felhasználható. (Akadályoztatás esetén legkésőbb a születést követő 120 napig lehet benyújtani a kérelmet.)

A jelzáloghitel-elengedés csak olyan jelzáloghitelekre kérhető, amelyek szerződéskötési dátuma korábbi, mint a gyermek születési dátuma. Ez alapján kétféle verzió lehetséges: a 2017. november 14. előtt felvett hitelek esetén, a lakáscél nem kikötés, tehát szabad felhasználású jelzáloghitelekre is kérhető a támogatás. A másik változat szerint a 2017. november 14., vagy ezutáni hitelek esetében a jelzáloghitel-elengedés csak a lakáscélú jelzáloghitelekre igényelhető (lakásvásárlási, építési, bővítési, felújítási vagy korszerűsítési hitel). Ez sok esetben akár egyfajta lakásfelújítási támogatásként is funkcionálhat, ha a családnak nincs másik beszámítható hitele, és épp egy frissen igényelt felújítási hitel után szeretnék megkapni a támogatást.

Ezen kívül, az államilag támogatott hitelek is csökkenthetőek ezzel a módszerrel, így kérhető a CSOK hitelre, falusi CSOK hitelre és az otthonfelújítási kamattámogatott hitelre is. A jelzáloghitel-elengedés érvényes még a lízingszerződésekre is, illetve a lakástakarék segítségével vásárolt lakásokra igényelt hitelekre. Azonban fontos tudni, hogy a jelzáloghitel elengedés nem kérhető a Babaváróra, vagy személyi kölcsönre – még abban az esetben sem, ha azok lakáscélra lettek felhasználva.

A jelzáloghitel elengedéshez szükséges kérelem a kormányhivataloknál és kormányablakoknál is benyújtható, de ügyfélkapun keresztül vagy akár személyesen és postai úton is elindítható. Az igényléshez, az igénylők és a gyermekek személyazonosító okmányaira, lakcímkártyáira és adókártyáira lesz szükség. Emellett erkölcsi bizonyítványt is ki kell kérni, és le kell adni a kitöltött Kérelem a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásának csökkentésére nyomtatványt is. Az adott hitelre vonatkozó jelzálog-szerződések eredeti példányai, a kölcsönt folyósító banktól egy 30 napnál nem régebbi hiteles tőketartozás igazolás, valamint a gyermekek születési anyakönyvi kivonata és a házassági anyakönyvi kivonat másolata is elengedhetetlen az igényléshez.