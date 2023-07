Úri huncutság, vagy tényleg megéri? Erre akár fél milliót is hajlandóak elszórni a tehetős magyarok

Egyre népszerűbbek az úgynevezett ültetőládák, vagy más néven magaságyások, amik megkönnyítik a hobbi kertészek dolgát, főleg az olyan területeken, ahol a talaj nem igazán termékeny. A HelloVidék cikke szerint a magaságyás többek között azért is praktikus találmány, mert a palántázás és egyéb munkák közben nem kell a földön térdelni, az ide ültetett növények gondozása egyszerűen kényelmesebb, továbbá mi magunk tudjuk összeállítani a növényeinknek leginkább megfelelő talajszerkezetet. És persze az sem utolsó szempont, hogy nem kell feltétlenül a boltban megvásárolni, hiszen akár mi magunk is könnyen megépíthetjük.

Sokan évről-évre próbálkoznak azzal, hogy bevessék kertjüket vagy meglévő földjeiket. Persze változó az is, hogy ki, milyen sikerrel végzi ezt. Sokszor előfordul, hogy a palánták nem kedvelik azt a talajt, amibe ültetik őket. Mivel a föld minősége és összetétele országrészenként változik, érdemes tisztában lenni, hogy kertünk talaja milyen növényeknek kedvezhet. Ha viszont nem akarunk ezzel kísérletezni vagy meguntuk a folyamatos próbálkozást, akkor érdemes a kertben összeütni néhány ültetőládát vagy magaságyat.

Rermészetesen a nagyobb kertészeti áruháhaz kínálatában is kaphatóak magaságyások, amik valamivel drágábbak, mintha saját magunk készítenénk el. Ennek az az oka, mert nem csak sima magaságyásak kaphatók már a piacokon, hanem egyes termékek már beépített öntözőrendszerrel és vízszintmérővel is fel vannak szerelve, hogy garantáltan eredményes legyen a palántázás! A HelloVidék szerint a nagyobb barkácsáruházakban a komolyabb, fémből készült magaságyásokért több százezer forintot is elkérhetnek.

További részletek a cikkben!