Messze még az igazi nyár: szombaton esőre, vasárnap mérsékelt időre számíthat, aki útra kelne

Szombat estig egyre több lesz a felhő és helyenként zápor, vagy akár zibatar is lecsaphat. Vasárnap viszont az ország nagy részében már napos időre kelhetünk - derült ki az OMSZ jelentéséből.

Estig főleg az ország középső és keleti részén több lesz a felhő, helyenként további zápor, esetleg zivatar alakulhat ki, míg az északkeleti határnál tartósan eshet. Éjszaka azonban a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, és a keleti, északkeleti határvidék kivételével nagy területen kiderül az ég.

Vasárnap napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, amelyek az északkeleti harmadban magasabbra tornyosulhatnak, és arrafelé helyenként zápor, zivatar is kialakulhat belőlük. Szombaton több helyen megélénkül, a Dunántúlon olykor megerősödik az északi, északnyugati szél. Vasárnap az ország középső részén az északnyugati, nyugati szelet élénk lökések kísérik, azonban zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a derült, hidegre érzékeny helyeken azonban 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 24 és 30 fok között valószínű.