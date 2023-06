Trükkös módszerrel foszja ki az idős magyarokat ez a bűnbanda: ezekben a városokban garázdálkodnak

A banda a gyanú szerint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán is kifosztott idős embereket.

A nyomozás akkor indult a banda ellen, amikor egy zalaegerszegi nő feljelentést tett. Tőle készpénzt és bankkártyát is elvittek. Hozzá is úgy jutottak be, hogy azt ígérték, megélezik a késeit. A két férfi arcát egy soproni lift kamerája rögzítette, végül az M1-es autópálya pihenőjében állították meg a kocsijukat, ott kapták el őket.