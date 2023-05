Rengeteg magyar menekülhet meg így a rezsipokol elől: ők már döntöttek, mit választottak ennyien?

A magyarok 30 százaléka állíthatta lejjebb a termosztátokat a fűtési szezonban - derült ki egy friss felmérésből. Az energiaárak folyamatos növekedése miatt a szakemberek mellett már a fogyasztók körében is egyre népszerűbbek az energiatakarékos megoldások.

Az energiaárak folyamatos növekedése miatt a magyarok 44 százaléka fontolná meg, hogy befektessen a legújabb fűtésszabályozó berendezésekbe, ha azokkal hosszabb távon pénzt tudna megtakarítani - derült ki a lakossági kényelmi és biztonsági megoldásokat kínáló globális cég, a Resideo legutóbbi reprezentatív felméréséből. A szakmai beszélgetésekből kiderült, hogy a modern fűtési berendezések, például a hőszivattyúk népszerűségének folyamatos növekedése mellett a fogyasztók egyre tudatosabban választják ki a lakás hőmérsékletét szabályozó eszközöket, termosztátokat is.

A szakértők szerint a fogyasztói elvárásoknak és a piaci körülményeknek az olyan berendezések felelhetnek meg, melyek univerzálisan kielégítenek minden igényt. A legfontosabb, hogy a termosztátok képesek legyenek együttműködni az intelligens zónaszabályozási rendszerekkel. Ezeket arra tervezték, hogy egy épület különböző területeinek fűtését külön-külön lehessen irányítani a felhasználó preferenciái alapján. Ezzel egy épület fűtése sokkal energiatakarékosabbá válhat, mivel a zónaszabályozás hozzájárul az energiapazarlás csökkentéséhez azáltal, hogy a megfelelő időben és megfelelő hőmérsékletre fűti fel a szobákat.

Igény van arra is, hogy öko-funkcióval rendelkezzenek a szabályozók, mellyel még takarékosabbá válhat a fűtés. Emellett kiemeltté vált a sokoldalúság is, a fogyasztók olyan berendezést keresnek, ami integrálható egy 70-es évekbeli és egy modern fűtési rendszerbe is. Érdekesség, hogy a fogyasztóknak egyre fontosabbá válik a termosztátok design-ja is, annak ellenére, hogy az otthonok nagyon kicsi részét foglalják el ezek a berendezések. „Az energiahatékony megoldások iránti kereslet folyamatosan növekszik. Biztató, hogy a fogyasztók egyre inkább tudatában vannak az intelligens zónavezérlő rendszerek és a fűtőberendezések energiatakarékos funkcionalitásának előnyeivel.