Kegyetlen ítéletidő csap le az országra: kiadták a másodfokú riasztást

Széllökés, felgőszakadás, zivatar miatt adott ki több vármegyére a meteorológiai szolgálat. Többnyire felhős idő várható, inkább csak rövidebb időre süthet ki a nap. Többfelé számíthatunk időszakos esőre, záporesőre, zivatarra, amelyet akár felhőszakadás is kísérhet. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon, majd késő délutántól már északkeleten is erős lesz, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Északnyugat-Dunántúlon csupán 11, 15, másutt általában 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 10 és 16 fok közé hűl le a levegő.

Hajnalban, reggel kelet felől sodródhatnak be intenzívebb záporok mellett zivataros gócok. A kísérőjelenség főleg intenzív csapadék formájában várható (> 20-30 mm, lokálisan ennél több is lezúdulhat), emellett jégeső (1-2 cm), és néhol viharos szél (> 60 km/h) is lehet. Szerdán főként a keleti térségben és a középső országrészben várhatók nagyobb számban zivatarok, amelyek akár villámárvizeket is okozhatnak. Heves zivatarok mindkét nap előfordulhatnak erősen viharos szél és nagyobb méretű jég kíséretében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az egyre nagyobb területen megerősödő északi, északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon 60-80 km/h közötti viharos lökések kísérik.

Címlapkép: Getty Images

