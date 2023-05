Óriási változás élesedik a hazai nagybanknál: minden ügyfelet érint, erre kell készülni

Az ügyfelektől kapott pozitív visszajelzések alapján az Erste úgy döntött, ahol csak lehet, kutyabaráttá teszi fiókjait. Május közepétől a gazdiknak már nem kell otthon hagyni négylábú kedvencüket, ha a pénzintézet fiókjába indulnak.

Az emberközeli bankolás nem csak a könnyen érthető pénzügyekről szól, de arról is, hogy azokat bárhol, bármikor intézhetjük. Miért ne ugorhatnánk be akár kutyasétáltatás közben egy fiókba? Az erstések most már ezt is megtehetik - írja közleményében a pénzintézet.

A bank tavaly decembertől, kísérleti jelleggel hat fiókjában (négy budapesti, valamint egy-egy kecskeméti és szolnoki egységben) tette lehetővé, hogy kutyával is bemehessenek hozzájuk. A tesztidőszak alatt az ügyfelek egyetértettek azzal, hogy a gazdik magukkal vihessék kutyájukat a bankfiókokba, a nagy többség szívesen látja a négylábú kedvenceket.

A bank kutatást is végzett a tesztfiókokat látogató ügyfelek körében. A válaszadók 80 százaléka úgy gondolta, rendben van, hogy egy bankfiókba ebbel is be lehet menni. Azok, akik az elmúlt időszakban összefutottak kutyával a banki ügyintézés során, ugyanilyen arányban nyilatkoztak úgy, hogy egyáltalán nem zavarta őket a négylábúak jelenléte. A kutyás ügyfelek csaknem fele mondta azt, hogy rendszeresen magával vinné kedvencét, ha lehet, míg további 27 százalék csak néha menne kutyával bankba.

Az ügyfelek pozitív visszajelzései, és a kedvező tapasztalatok alapján a bank úgy döntött, május közepétől, ahol csak lehet, megnyitja a kutyák előtt a fiókjait. A kutyabarát bankfiókok bejáratán matrica jelzi, hogy az adott egységben a gazdi mellett négylábú barátját is szeretettel látják – mondta el Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

A száz fiókból álló hálózatból csak az az öt nem lesz kutyabarát, ahol ezt jogszabály, vagy a bevásárlóközponti házirend tiltja. A budapesti Westendben, Árkádban, Aréna Plázában, Mammutban és a szigetszentmiklósi Auchanban található fiókokon kívül azonban a többi 95 egységbe be lehet majd menni kutyával.

A fiókokban a kicsi és a nagyobb testű kutyusokat is szívesen látják, egy egységben azonban egyszerre legfeljebb két állat tartózkodhat. Alapvető elvárás, hogy az ebeknek egészségesnek, szobatisztának és ápoltnak kell lenniük, rendelkezniük kell veszettség elleni oltással és chippel. A jól szocializált kutyákat pórázon vagy hordozóban kell tartani, a gazdinak pedig képesnek és alkalmasnak kell lennie a kutya irányítására, féken tartására, kezelésére. Gondoskodni kell arról, hogy az eb másokat ne zavarjon, ne keltsen félelmet, más testi épségét ne veszélyeztesse.