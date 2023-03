Fürdőszoba felújítás 2023-ban? Milliókat költhetünk el erre az idén

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sokan vannak, akik idén fürdőszoba felújításra adják, vagy adták a fejüket. Azonban amellett, hogy sokszor egy megfelelő szakemberre akár hosszú hónapokig is várni kell, az árak is egyre inkább az egekbe szöktek az elmúlt egy év során. A HelloVidék most annak járt utána, hogy mi 9s történt az ágazatban és mire számíthatunk idén.

2023. első három hónapjában átlagosan 10 százalékkal emelkedtek egy év alatt az árak az építési termékek piacán. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint ez az emelkedés igaz volt a fürdőszoba és szaniter termékekre is, azonban nem fogja tudni már sokáig tartani ezt az áremelkedést, hiszen jelentősen fog csökkenni a fizetőképes kereslet, ha ez így megy tovább. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Éppen ezért a szakember szerint megéri májusig várni, hiszen akkor elkezdődhetnek végre az akciók, azonban az év második felére vonatkozóan már nehezen prognosztizálható a kereslet-kínálat. Ráadásul, miután a termékek nagyrésze importból érkezik, így a forint/euró árfolyam alakulása is jelentősen befolyásolja az árakat. Hasonló a helyzet a fürdőszobai gépek esetében is: itt is 5-20 százalékos volt az áremelkedés: az elmúlt félévben az Euronics vásárlói átlagosan 160 ezer forintot költöttek mosógépre, míg 200 ezer forintot szárítógépre.

Címlapkép: Getty Images

