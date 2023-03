Eljött a lakásvásárlók ideje: egyre jobb alkupozícióba kerülnek a kispénzűek

A 30 millió forint jelenleg egy elég szerény összeg a budapesti ingatlanpiacon, amely alatt már csak elvétve lehet “normális” ingatlanokat találni. Ugyanakkor az alku mértéke egyre nő, ami kitágítja a lehetőségek körét a korábbiakhoz képest.

A XIV. és XVI. kerületen alapvetően egyszobás, olykor másfél szobás lakásokat találhatunk 30 millió forintért - jelezte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi szakmai vezetője. Ezek alapvetően “kompromisszumos” lakások, tehát valamilyen paraméterüket vagy paramétereiket tekintve hagynak maguk után némi kívánnivalót. Ez lehet egy földszinti elhelyezkedés vagy épp felsőszint liftnélküli házban, esetleg sötét, zajos vagy egyszerűen nagyon lepusztult lakásról van szó.

A normális állapotú és adottságú lakások ára a két kerületben jelenleg pont kicsúszik a 30 milliós összegből, tehát 30-35 milliót kell fizetni értük - tette hozzá. Mivel a paneleknél errefelé nem nagyon található egyszobás, így a garzonok jellemzően nem kerülnek be a 30 millió alatti kategóriába, inkább téglaépítésűeket találunk közöttük. Zuglóban még az úgymond “lepukkant” panelek ára is megüti a 30 millió forintot, nagyon ritkán fordul elő, hogy egy rosszabb állapotú panellakás ára becsúszik ezen összeg alá - jegyezte meg Sebestyén Tamás.

30 milliós összegért a VI., VII., VIII. és IX. kerületekben általában 35 négyzetméteres alapterületig találunk eladó ingatlanokat. Adottságaikat tekintve ezek jellemzően egyszobás, olykor galériával ellátott lakások - jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi irodájának szakmai vezetője. Ennél olcsóbban is tudunk vásárolni a belső kerületekben, azonban az ár mindenképpen megmutatkozik az alapterületben és az állapotban: tehát egyre kisebb, egyre inkább felújítandó ingatlanokat találunk. Ráadásul jellemzően a környék is "romlik", ahogy csökken az ár - tette még hozzá a szakértő.

Ha a pesti külső kerületekben nézünk körül, akkor a XVIII. kerületben azt látjuk, hogy ott a panellakásoknál egyértelműen a garzonlakások, tehát a 18-27 négyzetméter közötti, egyszobás ingatlanok tartoznak a 30 millió forint alatti kategóriába - mondta Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy tapasztalataik szerint a hirdetési árakból akár 10-15 százalékos alku is elérhető az ingatlanok vételekor, így pedig már a másfél szobás panelek eladási ára is megközelíti a 30 milliós határt.

A 30 millió alatti kategóriába tartoznak még a házrészek is, melyek alapterülete 30-45 négyzetméter között változik. Ezek egy, de legfeljebb kétszobás ingatlanok. Az udvari többlakásos társasházi lakások közül viszont állapotukat tekintve ezért az árért akár már felújítottat is kaphatunk - tette hozzá Rácz Gyula László, aki azt is hozzáfűzte, hogy az ár csökkenésével a minőség is mindig romlik.

Dél-Buda esetében érdemes a legolcsóbb és leginkább kívül eső részekkel kezdeni az áttekintést, ami Nagytétényt és Óhegyet jelenti - hívta fel a figyelmet Nagy Csaba, a Balla Ingatlan régiós vezetője. Mint mondta, errefelé az említett összegért leginkább zártkerti telkeket lehet vásárolni - ezek meglehetősen nagy számban találhatók errefelé -, melyek mérete 800-4000 négyzetméter között változik.

Mivel ezek zártkerti övezetbe tartozó telkek, beépíthetőségük maximálisan 3 százalék, ami elég erősen korlátozó tényező a felépítményt illetően, ugyanakkor nagy részüknél vagy a telken vagy a telek előtt megtalálhatók a közművek, utóbbival tehát nincs gond. Aki szereti a csendet, a zöld környezetet, szeret kertészkedni, azok számára jó választás lehet egy ilyen eléggé kieső ingatlan is.

A telkeken kívül Nagytétényben még egy-, olykor akár kétszobás házrészek is kaphatók 30 millió alatti összegért. Ezen ingatlanok jellemzője, hogy közös udvaros, többlakásos házakban találhatók, jellemzően 30-50 négyzetméteresek és felújítandó állapotúak. Csodák tehát nincsenek - hangsúlyozta a szakértő.

Nagyon-nagyon ritkán ugyanakkor ki lehet fogni egy-egy rosszabb állapotú garzonlakást ilyen áron akár a XI. vagy a XXII. kerületben, a belsőbb részeken is. Ezek általában 30 négyzetméteresnél kisebb lakások, de tényleg nagyon nagy szerencse kell ahhoz, hogy a XI. kerületben ilyen áron találjunk ingatlant, még akkor is, ha kifejezetten rossz állapotúak, vagy erősen felújítandók. Jellemző rájuk, hogy a hirdetési felületekre sokszor már ki sem jutnak, ugyanis ismeretségi körön vagy a lakóközösségen belül gazdára találnak ezek a lakások - magyarázta az ingatlanközvetítő.

A lehetőségek sora azonban nem zárul le a lakóingatlanokkal, ugyanis 30 millió forintból akár két garázst is vásárolhatunk az említett kerületekben - hívta fel a figyelmet Nagy Csaba. Igaz ugyanakkor hogy ezek az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok is viszonylag ritkán kerülnek a piacra, és áruk 10 millió forint felett jár jelenleg, így három garázs már nem fér bele a 30 milliós összegbe.