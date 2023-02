Rossz hírt közölt a Magyar Posta: ez lesz a nemrég bezárt hivatalok sorsa

MTI Link a vágólapra másolva

Még októberben jelentette be a Magyar Posta, hogy az energiaárak megugrása miatt 364 posta működését kénytelenek szüneteltetni. Most 45 egység szüneteltetését oldották fel – számolt be az MTI.

Októberben jelentette be a Magyar Posta, hogy az energiaárak drasztikus megemelkedése miatt 364 postát kénytelenek átmenetileg bezárni. Azonban az önkormányzatokkal folytatott tárgyalások után – ha az érintett település vállalja a posták üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatásért előre meghatározott díj fizetését – megállapodtak a posták további működéséről. Ennek eredményeképpen 32 településen összesen 42 egység szüneteltetését oldotta fel a Magyar Posta Zrt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A vállalat az MTI-nek elmondta, hogy megvizsgálták a jelenleg szünetelő posták további működésének lehetőségeit. Kiemelték, hogy a tapasztalatok alapján a meglévő, jelenleg is működő több mint 2200 szolgáltatóhely az ügyfélforgalmat megfelelően kezeli. Ezzel pedig jelentősen túlteljesíti a jogszabályi kötelezettségeit, hiszen mintegy 600 postával több áll az ügyfelek rendelkezésére, mint a kötelező minimum.

Címlapkép: Getty Images

