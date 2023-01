Ítéletidő tombol az országban: a viharos széllökések miatt fák dőltek az utakra

A Dunántúl mellett idővel a középső vidékeken is kísérhetik viharos lökések az északnyugati, északi szelet - köztük a legerősebbek síkvidéken is meghaladhatják a 70-80 km/h-t.

A mediterrán ciklon masszív, terebélyes csapadékrendszerének súlypontja a mai nap folyamán csak nagyon lassan helyeződik keleti irányba. Délutánig leginkább a Dunántúlon és a középső országrészben a 20 mm-t, illetve helyenként (elsősorban a Dunántúl középső és keleti vidékein) a 30 mm-t (lokálisan akár a 40-50 mm-t) is meghaladhatja a lehullott csapadékösszeg.

A Dunántúl mellett idővel a középső vidékeken is kísérhetik viharos lökések az északnyugati, északi szelet - köztük a legerősebbek síkvidéken is meghaladhatják a 70-80 km/h-t. Emellett Borsod megyében is előfordulhatnak 70 km/h fölötti lökések az északira, északkeletire forduló szélből a késő délelőtti, déli óráktól - írja a met.hu.

A Mecsek, illetve a Dunántúli-, valamint az Északi-középhegység magasabb részein erős intenzitás esetén havas esőbe, hóba válthat a csapadék, és alacsony valószínűség mellett kifehéredhet a táj.

Fakidőlések

Több helyszínen is fakidőlések okoznak forgalomkorlátozást Magyarországon - közölte az Útinform kedd reggel. Fa dőlt egy autóra a 74-es főúton, Vasvár térségében, majd további három autó a sérült járműnek ütközött. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére a fél útpályát lezárták. Kidőlt egy fa a 6-os főúton is Mecseknádasdnál, emiatt Pécs felé egy sávot lezártak.

Közölték azt is, hogy Zala vármegyében az erős, viharos széllökések és a fakidőlések miatt korlátozásra kell készülni a Zalaapátit Zalabérrel összekötő úton, Zalacsány térségében, valamint Pusztaszentlászló és Pusztamagyaród között a 21-es kilométer közelében.