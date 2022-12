Így alakul át a lakásunk: erre számít az építőipar, semmi sem lesz már ugyanolyan

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus világjárvány átformálta az otthonunkról alkotott elképzeléseinket, a korlátozások miatt emberek milliárdjai kényszerültek arra, hogy a lakásukat, házukat munkahelyként is használják. A főleg Európát sújtó energiaválság szintén komoly változásokat indított el, amelyek jelentősen befolyásolják az építtetők igényeinek, elvárásainak alakulását. Az építőipari szoftverét Magyarországon is forgalmazó bécsi székhelyű vállalat, a PlanRadar 12 országra kiterjedő kutatásában azt vizsgálta, hogy a lakóingatlanok tervezőinek mire kell felkészülniük, milyen trendek lesznek meghatározóak a jövőben. Az átalakulás az építőiparnak is komoly kihívást jelent, amire az egyik lehetséges megoldás a digitalizáció szélesebb körű alkalmazása az ágazatban.

A PlanRadar csapata három kontinens 12 olyan országában végezte a kutatást, ahol piaci szereplőként is jelen van: az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Szlovákiában, Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban és az Egyesült Arab Emírségekben. A vizsgált államokban jelentős eltérések mutatkoznak abban, hogy mekkora a lakóingatlanok minimálisan megkövetelt mérete. Az összehasonlítást megnehezítette, hogy erre vonatkozóan nincsenek mindenhol törvényben rögzített szabályok, de azért a különbségek így is jól kirajzolódnak. Az Egyesült Királyságban egy egyszobás lakásnak legalább 37 négyzetméteresnek kell lennie, Spanyolországban 36, Ausztriában 30, a lengyeleknél 27,5, a cseheknél 16, a franciáknál és az olaszoknál ez a szám egyaránt 14, ami 0,1 négyzetméterrel haladja meg a New Yorkra vonatkozó elvárást. Dubajban a legkisebb magánlakás 21 négyzetméteres lehet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A kutatás eredménye azt valószínűsíti, hogy a fenntarthatóság lesz a meghatározó trend a jövő otthonainak tervezésekor, építésekor. A 12 vizsgált országból hétben az épített és a természetes környezet harmóniájának megteremtésre törekvő irányzat, a biofília térnyerésére kell számítani. Főleg a németekre, a csehekre és a franciákra jellemző, hogy a belsőépítészetben nagyobb szerepet kapnak a bio alapanyagok, Ausztria, Franciaország és az Egyesült Arab Emírségek pedig egyenesen meghatározó divatirányzatként tekint a fenntarthatóság biztosítására az építészetben. A fogyasztókat világszerte aggasztja a klímaválság, és egyértelműen nagy az érdeklődés az olyan design iránt, amely segítséget nyújt a probléma kezelésében. A fenntarthatóság iránti igény erősödése azt jelzi, hogy a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani az épületek tervezésére, kivitelezésére, fenntartására. A piacon elérhető építőipari szoftverek az ingatlanok teljes életciklusán át támogatják a hatékonyságot, segítségükkel pénzt, időt, energiát lehet megtakarítani, méghozzá úgy, hogy a környezetvédelmi, ökológiai szempontok is maradéktalanul érvényesülnek – mondja Simon Szilárd, a PlanRadar építőipari és épületfenntartási szoftvert forgalmazó bécsi cég magyarországi képviselője. A 12 országból hétben a multifunkcionális, hibrid otthonok kialakítását jelölték meg kulcsfontosságú trendként, az emberek olyan terekre vágynak, amelyeket munkaidőben irodává alakíthatnak, majd egy kis átrendezést követően nappaliként (vagy másként) használhatnak. Az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában, Franciaországban kifejezetten ragaszkodnak ahhoz, hogy a munkavégzésnek legyen külön helye egy lakásban, házban. A vizsgált országok negyedében jelentős mértékben erősödött az igény arra, hogy az otthonok rendelkezzenek szabadtéri területtel, illetve legyenek olyan közösségi terek, ahol a lakók, családtagok kényelmesen összegyűlhetnek. A cseheknél, a szlovákoknál és a franciáknál az is kiemelten fontos, hogy legyen több természetes fény a lakásokban.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK