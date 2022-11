Ez lehet a kiút a rezsiemelésből: ezzel a módszerrel megúszhatod az átlagfogyasztás alatt

Valószínűleg még soha nem volt annyiszor szó az energetikai korszerűsítésről, mint az elmúlt hónapokban, mióta a kormány bejelentette a rezsiemelést, aminek következtében mindenki csak egy bizonyos átlagfogyasztásig kapja csökkentett áron az energiát. A szakértők szerint pedig az egyetlen kiút a napelemrendszerekben van, amiknek a segítségével még a fűtésünkről is gondoskodhatunk.

Valószínűleg sosem foglalkoztunk még ennyit, és ilyen behatóan a fűtés kérdésével. Egy napelemes rendszer telepítése több szempontból is kifizetődő befektetés: gondoskodik az otthonunk energiaszükségletéről, miközben anyagi szempontból is kedvező megoldást jelent. Az áramszolgáltatók árváltozásaitól való függetlenedés, mondanunk sem kell, jelentős mértékben könnyíti a havi költségvetés tervezését, a rezsiköltségek kalkulációját. Nem is beszélve arról, hogy a napelemes rendszerek egy környezettudatosabb és fenntarthatóbb otthon létrehozását teszik lehetővé. De hogyan lehet pontosan a napelemek segítségével fűteni?

„Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a napelem nem melegvizet termel, nem lehet közvetlenül a radiátorokra kötni” – kezdi Nagy Magdolna, intelligens épületszakértő.

A napelemrendszer áramot állít elő, amit az elektromos fűtőtestek aztán felhasználnak működésük során. Ha ezt a megoldást választjuk az otthonunk fűtésére, akkor azt már a napelem rendszer tervezésekor tudatnunk kell a tervezővel, hogy a megfelelő méretű rendszerrel tudjon kalkulálni. Az árammal üzemeltetett fűtés berendezések közül eshet a választásunk elektromos radiátorokra, infrapanelekre vagy elektromos padló-, fal- vagy mennyezetfűtésre is

– tette hozzá a szakértő.

Elektromos radiátorok: energiatakarékos működés és pontos hőszabályozás

Az elektromos radiátorok beszerzése nem jelent nagy beruházási költséget, és külön-külön is telepíthetőek a ház egyes részeibe. Ezek a radiátorok képesek raktározni is a hőt, így energiatakarékosan tudnak működni. Hatalmas előnyük továbbá, hogy egyenként szabályozhatóak, így a különböző helyiségekben külön hőmérsékletet tudunk beállítani, aminek elérésével az elektromos radiátorok maguktól leállnak, nem fűtik tovább a szobát. A felesleges működés elkerülésével pedig energiát takarítunk meg.

Infrapanelek: kellemes érzet kívül-belül.

Az infrapanelek beszerelése sem igényel bonyolult munkálatokat, nem kellenek hozzá csövek, kémény vagy kazán. Kiemelt előnye, hogy allergiások is bátran választhatják, mivel nem keringeti a port, helyezzük akár a falra, akár a mennyezetre. Az infrapanelek úgy működnek, hogy a napelem rendszer által termelt elektromos áramot infravörös sugarakká alakítja át. Ezek a sugarak nem a levegőt melegítik, hanem közvetlenül az élő testeket, így ha egy helyiségben ilyen fűtés van, akkor olyan az érzésünk tőle, mintha napsütés érne minket és a nap sugarai melegítenének fel.

Elektromos padlófűtés: biztonság és kényelem

Az elektromos padlófűtés szintén azon megoldások közé tartozik, amik egyszerűen telepíthetőek, hiszen nem kell külön bontási és betonozási munkálatokat végezni, csak a padlóburkolatot felszedni a lerakásához. A padlófűtéshez használt panelek viszonylag alacsony üzemi hőmérsékleten üzemelnek, így a talpunknak nagyon kellemes érzetet biztosítanak, miközben nem fenyeget annak a veszélye, hogy családtagunk egy fűtőtest forró felületéhez érjen. Az elektromos padlófűtés egyenletes hőelosztást tesz lehetővé és az egyes helyiségekben külön-külön szabályozható, így minden szobát a számunkra megfelelő hőmérsékletűre tudunk fűteni.