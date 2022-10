Nem várt számla érkezhet a magyar háztulajdonosoknak: nincs mese, ezért is fizetni kell

A tél beköszöntével megérkeznek az első fagyok is, amiket jobb nem félvállról venni: ha ugyanis elfelejtjük elzárni a kerti csapot nem csak a vízvezetékben keletkező kárt, és az elfolyt vizet kell kifizetnünk, de a házban és a kertben keletkezett kár is a mi pénztárcánkat fogja terhelni. Ez az összeg pedig pár tízezer forinttól egészen milliókig is terjedhet. A Pénzcentrum most összeszedte azokat a kerti munkákat, amiket mindenképpen el kell végeznünk még az első fagyok beállta előtt, hogy ne keletkezzenek fagykárok az otthonunkban vagy nyaralónkban.

Lassan november van, így egyre gyakoribbak lesznek az éjjeli fagyok is és napközben is egyre hidegebb lesz. Ez az időjárás pedig komolyan károsíthatja a lakóingatlanok vízhálózatát: hiába ugyanis, hogy a fagy leginkább a nyaralókat, vagy a ritkán használt vízvezetékeket veszélyezteti a leginkább, az állandó mínuszok – esetlegesen egy nem várt, komolyabb fagy – a háztartásokat sem kímélik, ahol sok vizet használnak és erős az áramlás.

Az pedig, ha megfeledkezünk ezekről – az egyébként pár perces – munkálatokról, pedig hatalmas összegeket fizethetünk ki esetlegesen. Sokan nem tudják ugyanis, de a belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelméről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. Ezért, ha elmulasztjuk megtenni ezt a fagy elleni elmulasztott védelemből adódó meghibásodásokat, mint a mérőóra cseréje mellett az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell kifizetnie.

Éppen ezért az, aki nem gondoskodik még most a vízmérői, kerti csapjai és szabadban futó vezetékei fagy elleni védelméről nemcsak az ingatlana vízellátását kockáztatja, hanem a családi kasszát is. Ugyanis egy ilyen kár pár tízezer forintról egészen több százezerig vagy millióig is elérhet attól függően, hogy mekkora vízkár keletkezett a kertünkben és magában a házban.

Ha nagyságrendeket kell említsek, akkor pár tízezer forinttól az elfolyt víz mennyiségétől függően akár több százezer forintig is terjedhet

– mondta el Kleiner Viktor a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-től még korábban a Magyar Vízközmű Szövetségnek. Éppen ezért is fontos az, hogy ne vegyük félvállról a Fővárosi Vízművek tanácsait.

Komoly fagykárokat okozhat a figyelmetlenségünk

A fagyok leginkább a néhány milliméter vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, amiknek az üvege könnyen berepedhet. A repedés mértékétől függően pedig a mérő akár szivárogni is kezdhet. Ebben az esetben az óra szerkezete nem hibásodik meg, viszont az eszköz elveszíti a hitelességét, amivel jelentős mennyiségű víz folyhat el észrevétlenül.

Ahogyan korábbi cikkünkben is megírtuk szélsőséges esetben a jég intenzív térfogat-növelése miatt a mérő szerkezete is rongálódhat, vagy akár maga a mérő is szétrepedhet, azonban a szakértők szerint ez az egyik legritkább eset. Azonban nemcsak a vízóra maga tud elfagyni az aknában, hanem a szerkezet előtti és utáni csőszakasz is. A belső hálózat, azaz a mérő utáni szakasz javítása és a vezetékek kiolvasztása a tulajdonos feladata és költsége.

Ugye a szolgáltatási pont az a vízmérő után következő elzárónak a vízmérő felőli csatlakozási pontja. Éppen ezért jobb betartani a Fővárosi Vízművek tanácsait, és téliesíteni a nyaralót és a kertet, ami gyakorlatilag egy tulajdonjogi határ is: onnantól befelé az elzárót is beleértve már a felhasználónak a tulajdona. Így a hálózatért ő felel

– elemlte ki Kleiner Viktor, aki szerint ezért is fontos, hogy mindenképpen téliesítsük az otthonunkat és a nyaralónkat is.

Így védekezzünk a fagyok ellen

Mivel, ahogyan fent is írtuk a fagyok leginkább a vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket érinti ezeknek a védelme különösen fontos. Először érdemes a megrepedt – vagy akár hiányos – fedlapot lecserélni, vagy a rajta lévő lukakat betömni. Sőt, a nagy hidegben külön szigetelésről is gondoskodni kell: akár pléddel, hungarocellel vagy más hőszigetelő anyaggal is letakarhatjuk. Ha nem áll ilyen eszköz a rendelkezésünkre, akkor praktikus lehet egy szemeteszsákba papírt tenni vagy avart és azzal fedni le, hiszen a lényeg az, hogy szigeteljük a vízórát. Azonban fontos, hogy a mérőóra számlapja könnyen leolvasható maradjon.

Következő lépésként ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy az akna fedele mindig zárt állapotban legyen.

Ha a vízmérőnk a pincében van elhelyezve akkor első körben a pinceablakok épségét nézzük meg, és ha a vízmérő és a csövek a külsőtalajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak a hőszigetelésükről érdemes külön is gondoskodni.

Mindezek mellett fontos, hogy szigeteljük vagy – ha ezt nem tudjuk megoldani – időben, még az első fagyok előtt víztelenítsük a falakon kívül futó, nem kellőképpen szigetelt vezetékeket.

Ha nem lakott épületben, tehát például a nyaralónkban szeretnénk téliesíteni, akkor először nyissuk meg a kerti csapot, majd zárjuk el a téli elzárót. A vezetékekben lévő víz ekkor az ürítő szelepen keresztül távozik és elszivárog a talajba. Ezáltal a felszínen húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz. Azonban fontos, hogy a vízmérők szigetelését ezt követően is meg kell oldani, mivel a mérőben ezután is víz fog maradni.

Nem csak a fagyra kell figyelni

Azonban nem csak a téliesítésre kell odafigyelnie a lakástulajdonosoknak: a vízóra ugyanis nem üzemelhet korlátlan ideig, ugyanis a jogszabályok szerint egy mérő mindössze 8 éven keresztül használható. A csere időpontjára azonban a tulajdonosnak kell odafigyelnie, ahogyan arra is, hogy a csere még a 8 év ejárta előtt megtörténjen. Ezen felül a költségek is őt terhelik.

A törvény értelmében ugyanis a mérést kizárólag hiteleles mérőeszközzel lehet mérést végezni, a szolgáltató és a felhasználó közötti tényleges elszámolás alapja csak ilyen eszköz lehet. A mellékvízmérők hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba, matrica) bizonyítja.

A csere esedékességét jelzi a vízmű is, azonban oda kell rá figyelni, hogy az adott év december 31-ig megtörténjen, ami egyáltalán nem olcsó mulatság: ha például a Fővárosi Vízműveket bíznánk meg a feladattal,akkor két mérő (hideg+meleg) cseréjéért

akár 60 ezer forintot is elkérhetnek a szakemberek.

Ez az összeg viszont - ahogyan a fagykárok esetében is - szolgáltatónként változhat.

