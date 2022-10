Kifakadt a napelembotrány Magyarországon: ekkora pofonra ők sem számítottak

A kormány október 13-án bejelentette, hogy átmenetileg megszünteti a háztartási méretű napenergia hálózati visszatáplálásának engedélyezését az új igénylők számára. A döntés nagy felfordulást keltett a piacon, melynek hatására a lakossági igények drasztikusan megugrottak.

Megjelent csütörtök reggel a rendelet, amely átmenetileg megszüntetné a háztartási méretű napenergia hálózati visszatáplálásának engedélyezését az új igénylők számára. Most október 31-ig adhatják be csatlakozási igényüket azok, akik napelemet szeretnének a régi szabályozás szerint. A Hello Vidék a vidéki napemeles cégek helyzetére volt kíváncsi, ezért felkerestek több piaci szereplőt, hogy osszák meg tapasztalataikat.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) a kormány október 22-i bejelentését szigorú közleményben támadta, amelyben kiemelték azt is, hogy az intézkedés hatására még jobban le fogunk maradni az Európai Unión belül a villamosenergia termelésben.

A jelenlegi energia árak mellett kulcsfontosságú lenne a fogyasztóknak (a lakosság mellett értsük ez alatt a vállalkozói szektort – és ezen belül is leginkább a kis- és középvállalkozókat), hogy legyen egy alternatívájuk a villamosenergia megtermelésére. A napelemes rendszerek egyik előnye, hogy kiszámíthatóvá, tervezhetővé teszi a havi kiadások egy részét. Jelen gazdasági helyzetben a tervezett módosításokkal még azok sem tudnak majd magukon segíteni, akiknek amúgy lenne rá lehetőségük.

A Hello Vidék több napelemek telepítésével foglalkozó céget is megkérdezett vidéken arról, hogy mit tapasztalnak. Sokan elmondták, hogy a bejelentés óta megállt az érdeklődés. Egyedül azok érdeklődnek, akiknél már be van adva, vagy folyamatban van az engedélyeztetési folyamat.