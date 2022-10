Már közel 100 lakás elkelt a Lake11 lakóparkban (x)

Jelentős érdeklődés mutatkozik az ATENOR első magyarországi lakóingatlanfejlesztése iránt.

A Lake11 Home&Park lakópark ugyan még csak idén áprilisban kapta meg az első építési engedélyt, de már közel 100 lakás el is kelt. A vásárlói aktivitás érthető is, hiszen a beruházás során megvalósuló lakások AA energetikai besorolással tervezettek, a fűtés-hűtés teljes mértékben fosszilis tüzelőanyagok használata nélkül valósul meg, emellett elhelyezkedésük miatt is kiváló választást jelentenek akár lakhatási céllal, akár befektetésként vásárolja meg őket valaki.

Magyarországon az első félévben 9133 új lakást vettek használatba a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint, ami 6,8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, míg a fővárosban éves összevetésben ötödével esett vissza a használatba vett új lakások száma, mindössze 3621 volt az idei első hat hónapban. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy a kiadott új építési engedélyek, illetve bejelentések száma országos szinten 17715 volt, ami 16 százalékkal több, mint 2021 első félévében, Budapesten pedig 80 százalékos emelkedés történt ebben a mutatóban.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az engedélyt szerzett és bejelentett fejlesztések közül végül mennyi valósul majd meg, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi ingatlanpiacon komoly kereslet van a lakhatási célra és befektetésnek is alkalmas, mind gépészeti megoldásaiban, mind az alkalmazott anyagokban, mind a kivitelezésben felső kategóriát képviselő lakások iránt. Ráadásul a rezsiszabályok változása miatt sokan dönthetnek úgy, hogy megválnak eddigi nagyobb otthonuktól és kisebb, azonban modernebb és energiahatékonyabb otthont választanak maguknak. Azoknak, akik így döntenek érdemes mielőbb lépniük, hiszen az ilyen lakások iránt a következő hónapokban várhatóan tovább nő majd a kereslet.

Az alacsony energiafelhasználású otthonok iránti fokozott érdeklődést tapasztalják az ATENOR-nál is, a belga ingatlanfejlesztő cég első magyarországi lakópark fejlesztése kapcsán. A projekt összesen 900 lakásából a jelenleg négy telken épülő 265-ből már közel 100 lakás talált gazdára. A beruházás első ütemében a jövő év végén, illetve 2024 elején adják majd át az új, AA energetikai besorolású otthonokat.

„Elégedettek vagyunk az eddigi értékesítési eredményeinkkel, hiszen a Lake11 egy viszonylag új projekt a budapesti ingatlanpiacon. A rendelkezésre álló lakáskínálatból kiegyenlítetten keltek el az ingatlanok, ami azt mutatja, hogy sikerült jól felmérnünk, hogy mekkora lakásokból és mennyire lesz igény ezen a területen. Itt egyaránt megtalálhatja a számára ideális ingatlant az, aki hosszú távú befektetésként tekint egy ilyen vásárlásra, és az is, aki a családjának szeretne szép környezetben, a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével épült, energiahatékony otthont. Lakáskínálatunk ideális alternatíváját kínálja többek közt a családi házaknak, legyen szó akár kertes, akár nagy teraszos panorámás, vagy belső kétszintes Duplex kialakítású családi otthonról” – mondta el Szörcsök Gabriella, az ATENOR lakóingatlan értékesítési menedzsere.

A Lake11 Home&Park beruházási területén eredetileg 1300 lakásra adott a szabályozás lehetőséget, de az ATENOR csak 900-at épít meg, ezáltal jóval nagyobb zöld területet tudnak kialakítani, ami esztétikai szerepén túl a lakópark élhetőségében is szerepet játszik. A Lake11 egyik legnagyobb újdonsága pedig az lesz, hogy a hűtést és a fűtést teljes egészében gázkitettség nélkül biztosítják majd, a lakóparkban geotermikus hőszivattyút alkalmaznak.

