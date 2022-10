Még mindig nincs vége a népszámlálásnak: ezeket nagyon fontos tudnod, a pénztárcád bánhatja

Nem kötelező beengedni a lakásba a számlálóbiztost, ha pedig csalókra gyanakszunk, az igazolványukat is elkérhetjük – derül ki a Rendőrség figyelmezető tájékoztatójából.

Fontos ajánlásokat fogalmazott meg a rendőrség a népszámlálás kapcsán, a gyűjtemény a honlapjukon olvasható. Ennek pedig az az apropója, hogy október 20-ától számlálóbiztosok keresik fel a lakásaikban azokat a magyarokat, akik nem éltek a népszámlálási kérdőív online kitöltésének lehetőségével.

A rendőrség leszögezi, hogy ha gyanakszunk arra, hogy a számlálóbiztosok helyett csalókkal van dolgunk, akkor elkérhetjük fényképes igazolványukat, melyet kérésre meg is kell mutatniuk. Azt is jó tudni, hogy a népszámlálási biztosokat nem kötelező beengedni az otthonunkba, hanem akár a ház folyosólyán vagy akár az utcán is kitölthetjük a kérdőívet.

De azzal is tisztában kell lenni, hogy így vagy úgy, de kötelező a népszámláláson való részvétel: aki megtagadja, az 200 ezer forintos bírságot fog kapni.