Kertészkedők, figyelem: itt van néhány tipp, ezeket talán te sem tudtad az őszi kertről

A mostani enyhébb, melegebb őszi időszak ideális arra, hogy felkészítsük kertünket és növényeinket az előttünk álló hideg télre. A Praktiker szakértője szerint a megfelelően gondozott növények tavasszal meghálálják az őszi gondoskodást, nem mindegy ugyanis, hogy milyen állapotban ébrednek fel téli álmukból. Ráadásul egy kis odafigyeléssel még a sünök téli álmát is segíthetjük.

A kedvező októberi időjárás kiváló időszak arra, hogy felkészítsük kertünket a téli hidegre, és megalapozzunk a növények tavaszi ébredéséhez. Nem mindegy azonban, hogyan látunk neki.

1. A metszőolló a barátunk

Az egyik legfontosabb őszi teendő a metszés, amivel nemcsak az elhalt növényi részeket távolíthatjuk el, hanem hajtásválogatást is végezhetünk, így megfelelő visszametszéssel a kertünk tavasszal erőteljesebb növekedésnek indulhat. Mindezek mellett metszéssel a betegségek és kártevők terjedését, szaporodását is megakadályozhatjuk.

Nem mindegy azonban, hogy milyen eszközt melyik növényhez használjuk. Egynyári, évelő növényekhez kisebb, egyszerűbb metszőolló is megfelelő, azonban érdemes odafigyelni arra, hogy a cserjékhez erősebb, akár 2 centimétert is átvágó metszőollót használjunk. A sövények karbantartásához a sövényvágó a megfelelő eszköz, míg a nagyobb cserjék, fák metszéséhez bátran forduljunk az ágvágóhoz vagy fűrészhez.

2. Szedjük össze a lehullott leveleket, alakítsunk ki sünfészket!

Az őszi lombhulláshoz szorosan hozzátartozik a levelek összegyűjtése, melyhez mindössze egy gereblyére vagy lombseprűre van szükségünk, de persze használhatunk lombszívót is. Az avar gondos összegyűjtésével egyrészt a növények a rövidebb nappalok alatt is elegendő fényhez és friss levegőhöz jutnak, másrészt megakadályozhatjuk a kártevők elszaporodását is. A lehullott falevelek eltávolításával kertünk rendezettebb, esztétikusabb is lesz. A levelek elégetése helyett inkább hasznosítsuk azt: a levélhulladékból és lemetszett hajtásokból tápláló komposztot készíthetünk, de a kert egyik sarkában összegyűjtött falevelekkel és kisebb ágakkal sünfészket is kialakíthatunk.

3. Gondoskodjunk növényeink fagyvédelméről!

A növények hidegtűrése változó, így érdemes odafigyelni, hogy a fagyérzékeny, például mediterrán fajokat télen megóvjuk a mínuszoktól. A takaráshoz ma már számos takarófólia vagy szövet közül válogathatunk: az egyik leggyakoribb takarási mód, a szövetes védelem nagy előnye, hogy lég- és vízáteresztő, így az ezzel betakart növények nem száradnak ki, emellett a fényt is megfelelően átengedi. A Praktiker szakértője felhívja a figyelmet, arra, hogy a dézsás növényeket speciális takarófóliákkal, szövetekkel is megóvhatjuk a fagytól.

+1 tipp: Már ősszel tervezzük meg a jövő évi veteményest!

Az őszi kertészkedés egyik fontos eleme a megfelelő talajelőkészítés. A veteményesben a talajt aszerint kell előkészíteni, hogy a következő évben mit szeretnénk termelni rajta, így ezt a kérdéskört érdemes időben átgondolnunk. Egy fűszerkert előkészítéséhez elegendő kisebb talajlazítás, míg a zöldségfélékhez egy mélyebb földforgatás, esetleg talajjavítás is ajánlott, a lazább szerkezetű, porhanyós talajban a tavasszal elvetett magok és elültetett palánták gyökerei ugyanis könnyebben fejlődnek.

Díszkert esetén érdemes a köztes területet mulccsal vagy fenyőkéreggel takarni, ezzel nem csak a tavaszi gyomok megjelenését gátolhatjuk meg, hanem megvédhetjük a növények töveit és a talaj felső részét az extrém külső környezeti hatásoktól. A különböző színű és "szemcseméretű" fenyőkéreg mindezek mellett dekorációs célt is szolgál.