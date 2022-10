Itt az igazság az egyik legjobb megyéről itthon: valóban ennyire jó ott élni?

Hogya alakultak az ország egyik legélhetőbb megyéjének hogyan a gazdasági mutatói 2022-ben? Annyi biztos, hogy a foglalkoztatottak száma és a munkanélküliség is kedvezőbb volt az országos átlagnál, ugyanakkor Veszprém megyében a beruházások volumene jelentősen elmaradt az előző évihez képest – írja a HelloVidék.

Veszprém megye páratlan földrajzi adottságairól csak annyit, hogy - Balatonedericstől Balatonkeneséig - a Balaton partszakaszának majdnem fele érinti a megyét. A megye teljes területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékessége alá tartozik, melynek 53%-a esik Veszprém megye területére. A Bakony és a Balaton-felvidék miatt erdősültség tekintetében a harmadik legjobb az országban. De ne feledkezzünk meg a Balaton-felvidék szőlőiről sem, és az azokra épülő borászatról!

A Balaton-part töretlen népszerűsége, és Veszprém megye különleges adottságai ellenére a térség lakossága az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, 2001-ben még több mint 375 ezren éltek itt. 2019-ben az 4464 négyzetkilométer alapterületű Veszprém megyét már csak 341 ezren lakták - derül ki a KSH 2019-es Körkép a megyékről című kiadványából. 2022 első három hónapjában sem alakultak túl jól a demográfiai mutatók: az országos átlagot némileg meghaladó mértékben, 700-zal csökkent a lakosságszám január 1. és március 31. között.

Gazdaságát az elmúlt néhány évtizedben két másik megyeszékhely Győr és Székesfehérvár elszívó ereje és a rendszerváltás is befolyásolta. Utóbbi komplett ágazatokat söpört el, így csökkent le drasztikusan a vegyipar jelentősége vagy szenvedett évtizedekig az építőipar, majd tört előre az autóipar, azon belül is az egykori kutatóintézetek mérnökeivel felálló csapatok, akik a legnagyobb autógyártók beszállítói lettek. Évtizedes szenvedés után magára talált a megyei építőipar is, a Balaton északi partjára épülő turizmust pedig még a koronavírus-járvány sem tudta teljesen bedönteni, de azért komoly kieséseket okozott.

