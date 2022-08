Fabrikett árak 2022: mi az a brikett, avagy fabrikett, mennyi fabrikett kell egy télre?

Az idei fűtésszezonban a rezsitörvény módosításának köszönhetően nagy változások jöhetnek: újra előtérbe kerülhetnek az olyan hagyományos fűtőtestek, mint a kazán, a cserépkályha vagy a kandalló. Mindezekben azonban nem csak fával lehet fűteni, egyre népszerűbb alternatív fűtőeszköz a brikett, más néven fabrikett is. Na de mi az a fabrikett és milyen termék a brikett ár szempontjából?

Cikkünkben eláruljuk, hogy a fabrikett milyen fűtőanyag, mire jó a keményfa brikett és hogyan lehet vele fűteni. Lehet spórolni fabrikett használatával? Milyen típusú berendezések használják ki legjobban a brikett fűtőértékét? Melyik a legolcsóbb fabrikett, melyik a legnépszerűbb brikett fajta? Hol tartannak a fabrikett árak 2022 nyarán, mennyibe kerül a raklapos fabrikett? Mennyi fabrikett kell egy napra, mennyi fogy belőle egy egész tél alatt?

Mi a fabrikett?

Először is tisztázzuk, mi az a brikett! A brikett jelentése általánosságban valamilyen apró szemcsékből préselt tüzelőanyagra vonatkozik, de jelenthet brikett takarmányt, élelmiszert és más nyersanyagot is, amit hasonló technikával préselnek. A brikett szó eredete a francia „briquette”, ami téglácskát jelent, ugyanis a brikett gyakran apró tégla formájában kapható, tipikus példa erre a RUF brikett.

A brikett mérete 5 centiméternél kezdődik, az alatt granulátumról vagy pelletről beszélünk, utóbbi szintén az alternatív tüzelőanyagok népszerű típusa. A brikett (fabrikett és szénbrikett egyaránt) jellegzetes tulajdonsága, hogy nem ég olyan formában, mint a tűzifa, helyette izzik, nedvességtartalma pedig nagyon alacsony, ezért magasabb a fűtőértéke, mint a fának (a fabrikett fűtőértéke 18MJ/kg).

A fabrikett árak alacsonyak, sokszor – ha a fűtőértéket is figyelembe vesszük – olcsóbb vele fűteni, mint sima fával, mindemellett a brikett környezetbarát, a megújuló energiaforrások egyike. A háztartásokban a brikett felhasználása leginkább vegyestüzelésű kazánokban történik, de faelgázosító kazánban is nyugodtan hasznosítható, ha azt a kazán használati utasításán feltüntetik (ezt mindig olvassuk el, hiszen a kazán típusától függ, hogy milyen tüzelőanyagokkal kompatibilis, nem lehet minden kazánt mindennel felfűteni!).

Hogyan készül a brikett?

A brikett alapanyagai közé tartozik a fa, a barnaszén, a papír, a szalma, de kukoricaszárból és biomasszából is készíthetik; a legkedvezőbb megoldás az, ha a brikett faipari vagy élelmiszeripari hulladékból, fenttartható erdőgazdálkodásból kikerült fából készül. A leggyakoribb brikett fajták a fabrikett (faforgács, apríték), a napraforgó brikett (napraforgóhéjból készül, igen jó a fűtőértéke - 20 MJ/kg), illetve a szalmabrikett is elterjedt, ám ennek a legalacsonyabb a fűtőértéke.

A brikett gyártása jellemzően 4-5 fázisra bontható le: először előkészítik az alapanyagot, majd beáztatják, utána apró szemcséjűre zúzzák, amit aztán nagynyomáson összepréselnek. A brikettet ezután szárítják, ha szükséges, méretre vágják. A brikett rengeteg formában kapható: lehet téglácska, korong, szelet stb. A legnépszerűbb termék a keményfa brikett, de kapható kartonpapír brikett, faszén brikett és megannyi más brikett típus is.

Milyen a jó brikett?

A fabrikett és más brikett fajták esetében is az elsődleges szempont a brikett minősége, hiszen jó fűtőértékű brikett csak jó alapanyagból készülhet. A legtöbb háztartásban a keményfa brikett használata a jellemző, azonban más brikett típusok is kiváló fűtőértékkel bírnak. A jó brikett tulajdonságai közé tartozik, hogy a brikett kis helyen is elfér, jóval szárazabb a tűzifánál (mindenképpen figyeljünk oda arra, hogy a brikett ne érintkezzen nedvességgel!), tiszta munkát biztosít (nem porzik, nem koszol össze semmit a fűtésnél), könnyebben gyullad be és hosszabban ég a fánál, mindemellett még a fűtőértéke is magasabb. A jó fabrikett után keletkezett hamut (tipikusan biomassza brikett) műtrágyaként is felhasználhatjuk, teljesen környezetbarát alternatívaként.

Mi a RUF brikett?

A brikett vásárlás kapcsán gyakran találkozhatunk a „RUF” felirattal a brikettekre rányomva – ez nem a gyártóra, hanem a brikett gyártástechnológiájára utal, ezek többségében 100% keményfa brikettek.

Brikett készítés házilag

A fabrikett tipikusan olyan tüzelőanyag, amit akár mi magunk is elkészíthetünk házilag, csak egy brikett prés kell hozzá. A legolcsóbb, kézi erővel működtethető brikett prés gépek 20-40.000 Ft-tól indulnak (papír brikettáló 10.000 Ft alatt is vásárolható), a nagyobb brikett készítő gépek indulóára kb. 100.000 Ft, a profi brikett gépek több százezer forintos tételek. A brikett készítése házilag azoknak ajánlott, akik nagymennyiségű fa-, papír- vagy például napraforgóhéj-hulladékhoz férnek hozzá, a brikett gyártása gyakran összefügg valamilyen mezőgazdasági, élelmiszeripari tevékenységgel.

Mennyi brikett kell egy télre?

Ha takarékosan bánunk vele és jóminőségű anyagot veszünk, akár fele annyi fabrikett elegendő a tüzeléshez, mintha sima tűzifát használnánk – ellenben, ha a brikett minősége rossz, legalább annyi kell belőle, mintha fát használnánk. Egy átlagos család 8-10 m3 tűzifát használ el télire, így ehhez a mennyiséghez kell nekünk is viszonyítanunk – ám minezt befolyásolja a kazán típusa, az ingatlan műszaki adottságai (szigetelése, nyílászárói stb.), a család melegigénye, illetve az időjárás is.

Mennyi brikett kell egy napra?

Az a brikett fajtájától függ, általánosságban elég lehet 6-10 db fabrikett is, hogy 24 órán keresztül kifűthessük a házat.

Fabrikett árak 2022: mennyibe kerül a brikett?

A fabrikett esetében is találkozhatunk változatos árakkal: a raklapos fabrikett esetében ~1.000 kg-os fabrikett mennyiséggel érdemes számolni. A minőségi keményfa brikett ár (henger brikett, RUF brikett) kb. 235 Ft/kg körül mozog, azonban már kb. 120 Ft/kg áron is kapható jóminőségű fabrikett. Ennél jóval olcsóbban, kb. 70-80 Ft/kg áron is vásárolható más típusú brikett, például tőzeg brikett, stb.

Mielőtt bevásárolnánk valamelyik típusból, mindenképpen gondoljuk át, melyik brikett fajta a legjobb számunkra, mi számít inkább: a magas fűtőérték vagy az, hogy olcsó legyen? Jellemzően a grill brikett a legdrágább, ha a kilós árát vesszük figyelembe (400 Ft/kg +), ám ebből a szénbrikettből jóval kevesebbet használunk, és egyébként sem háztartási fűtésre való.

Melyik a legolcsóbb fabrikett?

Ahogy fent is írtuk, a fabrikett ár szempontjából igen változatos termék, ám célszerű ezeket nagyobb bevásárlóközpontokban vagy az interneten keresztül beszerezni, lehetőleg olyan helyről, ami kedvező áron vállal házhoz szállítást, ezzel rengeteg időt, energiát és pénzt spórolhatunk meg (pl. Tesco fabrikett). A legolcsóbb fabrikett fajták is legalább 100 Ft/kg áron mennek, azonban, ha már a keményfa brikett mellett döntöttünk, célszerű nem a legolcsóbb darabokat választanunk, hanem megcéloznunk egy ár/érték szempontjából kedvezőbb, arany középutas terméket.