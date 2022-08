Brutális a paradicsom drágulása: most érdemes befőzni, ha spórolnál

Augusztusban már javában a paradicsom szezonjában járunk: nem csoda, hogy töretlen a házi frissáru, a házi paradicsomlé, paradicsomsűrítmény, lecsó népszerűsége, hiszen nem kell bebizonyítanunk, hogy a bolti a nyomába se ér azoknak a paradicsomoknak, amelyek a kertünkben érnek mézédesre. Miért jobb ennyivel a házi paradicsom és hogyan főzzük be a termést, hogy családunk egész évben élvezhesse azt? Hogyan készül a tökéletes házi paradicsomlé és paradicsomsűrítmény, mi mindent készíthetünk még paradicsomból? A HelloVidék most elárulja a legjobb paradicsomos trükköket.

A paradicsomot egyik háziasszonynak sem kell bemutatnunk, jól ismerjük ezeket az élénkpiros, sokszor egészen egyedi formákat öltő zöldséget – ami valójában egy gyümölcs -, ám sokan azzal szembesülünk augusztusban, hogy hirtelen annyi termésünk érik be, hogy a lehetetlenséggel határos a frissáru elfogyasztása. A paradicsom az egyik legkiválóbb befőzési alapanyag: számtalan formában elrakhatjuk, adalékanyagmentesen tartósíthatjuk, ráadásul olyan ízeket őrizhetünk meg a befőttesüvegekben, palackokban, amiknek biztos, hogy nincs párja a szupermarketek polcain!

A paradicsomot nem csak azért fogyasztjuk, mert finom, azért is népszerű, mert alacsony kalóriatartalma mellett (rendkívül népszerű fogyókúrás étel, a paradicsom kalória tartalma: 18kcal/100g) gazdag rostokban, vitaminokban, ásványi anyagokban, növényi aromákban. A paradicsom kiemelkedő C-vitamin tartalommal bír, ám gazdag A, B1- és B2-vitaminokban is, nagy mennyiségben tartalmaz karotint és tomatint, melyek gátolják a gombás, gyulladásos betegségek terjedését. A paradicsomban található likopin gátolja a daganatos betegségek és az idegrendszeri degeneratív betegségek kialakulását, de a bőrt is védi a káros UV-sugárzással szemben.

Habár a paradicsom ültetése jó mókának tűnik, a kezdő kertészeknek gyakran meggyűlik vele a baja, hiszen a paradicsom sok törődést igényel: oda kell figyelnünk a helyes palántanevelésre, a fejtrágyázásra, a kötözésre, a kacsolásra és az öntözésre, és a gyomirtás sem utolsó feladat (szántóföldeken még mindig gyakori a gyalogművelés). Gyakran nem termőföldben, hanem valamilyen más ültetőközegben tartják a palántát (pl. kókuszrost vagy kőzetgyapot) – rézben ez is az oka a hatalmas ízbeli különbségnek.

