Elfelejtheted a fafűtést: ezekkel a tüzelőkkel rengeteget spórolhatsz a rezsin

A roham már javában zajlik a téli tüzelőanyag beszerzéséért, sok helyen rohamtempóban fogy a tűzifa és nem győzik a rendeléseket a fakitermelők. Noha a legtöbb magyar otthonban a gázfűtésre esküsznek, a távhő mellett rengeteg család oldja meg alternatív megoldásokkal a háztartás temperálását. Közülük sokan a szilárd tüzelésű kazánokra esküsznek, mivel ezek kiegészítő jellegű vagy kizárólagos használatával jócskán le lehet faragni a fűtésszámlákon. Ezek hatalmas előnye, hogy többféle tüzelőanyaggal is üzemeltethetjük, hiszen a fát, a brikettet és a szenet is el lehet bennük égetni.

Július 13-án Gulyás Gergely bejelentette a rezsicsökkentés részleges kivezetését. Az interneten azóta is számtalan kalkuláció kering, az emberek pedig pánikszerűen elkezdtek alternatív fűtési megoldások után nézni. A rezsiemelés hírére megrohanták a magyarok kandalló és sparhelt forgalmazókat, az elmúlt napokban legalább tízszeres forgalmat tapasztaltak eladások tekintetében. Hasonló a helyzet a kályhaépítőknél is, lassan egy éves várakozási idővel számolhat az, aki cserépkályhára cserélné dráguló gázfűtését.

A hatósági áras üzemanyag vevőkörének szűkítése mellett az elmúlt hetekben bejelentették azt is, hogy elrendelik a tűzifa kivitelének tilalmát és a fakitermelés bővítését. Ehhez persze elkészült már a kormányrendelet is. A rendelet az orosz–ukrán háború miatt megállapított veszélyhelyzetre hivatkozva hozott könnyített szabályokat, részben felülírva az erdő- és természetvédelmi törvényt. Nagyon nem mindegy, hogy mivel fűtünk, és milyen kályhába,éppen ezért a Hello Vidék most annak járt utána, hogy milyen alternatívákkal számolhatunk, ha fűtésről van szó.