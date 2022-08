Újra menő lesz a sparhelt? Tudd meg, mi az a sparhelt, mire kell figyelni, ha ezt használod!

Óriási változás köszönthet be a magyar családok életében, mikor megkezdődik az idei őszi fűtésszezon – nem is csoda, hiszen a rezsiköltségek az átlagfogyasztás fölött a többszörösére emelkedhetnek, mint a korábbiakban. Azokban az otthonokban, ahol van lehetőség ezeket a berendezéseket használni, egyre nő a népszerűsége a klasszikus szén- és fatüzeléses kályháknak, alternatív megoldásoknak – ezek közé tartozik a sparhelt is, amit, ha máshonnan nem is, de nagyszüleink, dédszüleink konyhájából biztosan ismerhetünk.

Cikkünkben eláruljuk, mi az a sparhelt és hogyan használhatjuk ezt az eszközt egy modern háztartásban: kinek éri meg ilyet beszerelni, mik a sparhelt előnyei és természetesen mik a hátrányai? Mennyi fa szükséges a sparhelt működéséhez, egyáltalán honnan származik, melyik korból maradt ránk ez az érdekes fűtő-főző eszköz? Mekkora helyiséget fűt fel egy sparhelt? Tényleg olyan sokat lehet spórolni a sparhelt használatával, hogy megéri beszerezni egy ilyet? Mennyibe kerül egy eladó sparhelt, sparhelt eladó hol kapható használt és új állapotban? Milyen sparhelt árak jellemzőek az új gyártmányokra?

Mi az a sparhelt?

A sparhelt egy hagyományos főző- és sütőeszköz, egyben fűtőeszköz, gyakran nevezik takarékkályhának, takaréktűzhelynek is, mert sokat lehet spórolni a használatával (népies környezetben hívták még úgy is, hogy spór, masina, sparherd). A sparhelt a 19. században vált egyre népszerűbbé, amikor fokozatosan leváltotta a kemencét. A sparhelt tipikusan a nagyszüleink, dédszüleink idejében volt elterjedt, csillaga végleg leáldozni látszott, egészen a közelmúltig, hiszen a rezsitörvény-módosításnak köszönhetően újfent az érdeklődés középpontjába került. A régi típusú Salgó sparhelt még ma is működik, azonban ma már számtalan modern sparhelt kapható, egészen designos csempékből, téglákból kirakva is, akár beépített formában.

Hogyan használható a sparhelt?

A sparhelt a hagyományos népi kultúra bomlása során jelent meg, nagyban javította a falusiak életkörülményeit, hiszen lehetővé tette egykéményes kivezetésével a tiszta, füsttelen levegőjű konyhák kialakítását. A sparhelt gyakorlatilag teljesen megszüntette a kemencés, kályhás, nyílt láng használatával történő főzést – ezzel egyetemben a régi cserépedényeket felváltották a ma is használatos főzőedények.

A klasszikus sparhelt egy zárt tűzhelyű, vaslemezes tetejű eszköz, a modernebb daraboknak már régen is volt sütőtere, vízmelegítő tartálya, a sparhelt formájára terjedtek el később a gyári tűzhelyek is. A sparheltben sütött ételek minősége megközelíti a búbos kemencés fogásokét (kiváló sütemények, pogácsák süthetők vele), fűtéséhez elegendő volt egy kevés fa, szegényeknél kukoricaszár. A sütés után az étel melegen tartására is alkalmas, ahogy a sütő is, a tetején fazekat, serpenyőt lehet használni.

A fűtőtest funkciója miatt gyakran a sparhelt beépítése lakószobába került, hiszen egy sparhelt bőven elegendő egy közepes helyiség felmelegítésére, azonban a hálószoba és a konyha összeolvadását eredményezte. Mindezt a rezsók és a villanytűzhelyek váltották fel, a 80-as évektől fogva egyre kevesebb helyen volt jellemző a sparhelt használata, ám az autentikus parasztházakban még ma is gyakran találkozhatunk vele.

Kinek ajánlott a sparhelt használata?

A sparhelt használata a régi típusú falusi házakban a legideálisabb, előnyös választás a sparhelt, ha valaki mindössze egyetlen lakószobát szeretne felmelegíteni, itt alszik, itt készíti többnyire kisigényű ételeit. Elsősorban egyedülálló személyek, párok részére ajánlott, de használható a sparhelt családi házakban is, kiegészítő fűtőtestként bármilyen fűtési rendszer mellé. Azoknak ajánljuk, akiket a gáz várható áremelkedése valóban megviselne, ám az is fontos szempont, hogy legalább egy négyzetméternyi szabad hellyel rendelkezzen a konyha, hiszen a legtöbb sparhelt méretei ezt megkövetelik. Épített sparhelt esetén még a füstcső látványa sem kell, hogy zavarjon, ha meg tudjuk oldani a sparhelt kivezetését a kéménybe.

Tényleg sokat spórolhatunk vele?

A sparhelt valóban spórolós megoldás, hiszen mindössze néhány fahasábbal átmelegíthetjük vele az otthonunkat - amennyiben olyan az ingatlanunk kialakítása, hogy legalább egy szoba fűthető a konyhai sparheltből származó hővel, persze ez attól is függ, hogy mennyire modern a sparhelt. Vannak klasszikus, jellemzően olcsóbb sparheltek és kifejezetten modern sparheltek is, amelyek a központi fűtésre csatlakoztatva az egész házat segítenek felfűteni – azonban az utóbbi sparhelt kategória jóval drágább lehet, így kevésbé keresett megoldás, mint a klasszikus sparhelt.

Salgó sparhelt

A legtöbb magyarnak a Salgó sparhelt jut eszébe, amikor ilyen főző és fűtő berendezésekről van szó, nem hiába, hiszen ez volt a legelterjedtebb sparhelt típus annak idején Magyarországon. A Salgó sparhelt még ma is kapható, a régi darabokhoz filléres áron hozzájuthatunk, az újak azonban 200-300.000 Ft között mozognak, a rusztikus vonal képviselőiként. Más sparhelt típusok nem is hasonlítanak nagyszüleink régi sparheltjére, leginkább a ma is ismert és széleskörben használt sütőket idézik, azzal a különbséggel, hogy egyik oldalában valódi tűz ég.

Hol kapható sparhelt eladó?

Eladó sparhelt országszert bárhol kapható (eladó sparhelt Eger, Győr, Miskolc stb. nagyobb városok környékén mindenképp beszerezhető). Amennyiben eladó sparhelt keresésére adjuk a fejünket, mindenképpen érdemes szétnéznünk az árösszehasonlító oldalakon (Árgép, Árukereső stb.), ugyanis forgalmazótól függően akár jelentős sparhelt akciók is kifoghatóak.

Sparhelt vásárlás előtt mindenképpen gondoljuk át: valóban szükségünk van-e a berendezésre, elegendő-e az adott helyiség, házrész befűtésére, hogyan kombinálható mindez más fűtőtestek működésével – például csatlakoztatható-e a központi fűtéshez. Másodkézből is nyugodtan megvásárolhatjuk, ha van kapacitásunk a sparhelt átvizsgálására, tisztítására.

Eladó sparhelt árak: mennyibe kerül egy sparhelt?

A modern sparhelt árak igen változatosak, természetesen annak tekintetében, hogy melyik sparhelt mire jó, milyen extrákat tartalmaz a csomag, mennyire szép a sparhelt megjelenése stb. A legolcsóbb sparheltek ára kb. 50-80.000 Ft-tól indul (használtan akár ennél is olcsóbban beszerezhető), ám a legmodernebb, legelőnyösebb megjelenésű darabok 2-300.000 Ft-tól indulnak, de akár 800.000 Ft-ot vagy egy milliót is elkölthetünk rá.