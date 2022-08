Fontos határidő jár le pénteken: ezt mindenkinek érdemes tudnia a rezsinöveléssel kapcsolatban

Augusztus 1-jétől léptek életbe az új rezsiszabályok. Az MVM és az E.ON közleménye szerint augusztus 5-ig, vagyis pénteken éjfélig van mód a szolgáltató elektronikus felületén berögzíteni a leolvasott adatokat.

Bár augusztus első napján életbe léptek az új rezsiszabályok, az MVM és az E.ON közlése szerint augusztus 5., azaz péntek éjfélig lehetősége van a fogyasztóknak berögzíteni a leolvasott adatokat. A vállalatok honlapján elérhető tájékoztató szerint azok az ügyfelek is megadhatják péntekig mérőállásukat, akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget.

A Telex szerint érdemes személyesen vagy online próbálkozni, a telefonos ügyfélszolgálat ugyanis több olvasójuk jelzése szerint is egész nap elérhetetlen. A legegyszerűbb az online diktálás, a gázóra állását itt lehet regisztráció nélkül is rögzíteni. A villanyóraállás rögzítéséhez az MVM Next oldalán van egy eligazítás, attól függően, hogy ki milyen szolgáltatónál volt korábban. Az MVM oldalán azt írják, a rezsinövelés miatt nem lesz külön elszámolás, és így nem lesz külön elosztói leolvasás sem, de „úgynevezett számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott földgáz mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.”