Ilyen házakra vadásznak most a leggazdagabb magyarok: ennyibe kerül a legújabb hóbort

Ma már egyre több magyar lakásvadásznál alapvetés, hogy legyen saját medencéje a jövendőbeli ingatlannak. És úgy tűnik, a járvány alatt a beruházók is rájöttek arra, hogy az újépítésű ingatlanokat is sokkal eladhatóbbá teszi egy saját úszómedence - főleg a nyári időszakban. A Pénzcentrum által megkérdezett szakemberek szerint egyre több házat hirdetnek saját medencével. Ugyanakkor érdemes körültekintőnek lenni, ha egy ilyen ingatlan megvásárlásán törjük a fejünket: ha mellényúlúnk csúnya ráfizetés is lehet a dologból. Cikkünkből az is kiderül, hogy mennyivel dobja meg egy ingatlan értékét, ha a tulajdonosok végül rászánják magukat egy medence építésére. Eladáskor vajon tényleg megtérülhet a befektetés?

A járvány alatt rengetegen jöttek rá arra, hogy mindaddig mennyire nem az igényeiknek megfelelő ingatlanban éltek: a korlátozások miatti sok otthonlét, homeoffice rengeteg magyart ébresztett rá arra, hogy túl kicsi az otthona, és olykor a kertbe is jó lenne kimenni. Éppen ezért sokan léptek is, a fővárosi agglomeráció például már egészen a Balatonig ér - szakértők szerint nagyjából ez az a határ, ahonnan az átlag ingázó még hajlandó bejárni dolgozni a fővárosba. Emellett a lakáshitelek iránt is megnőtt a kereslet.

A medencés ingatlanok iránt is elég nagy igény mutatkozott, és ez az őrület még mindig kitart. De tényleg megéri a pluszpénzt - ha már lúd, legyen kövér- egy saját medencés ház megvásárlása? Hogy pontosan mennyit dobhat egy ingatlan értékén egy saját medence, azoknak is fontos infó lehet, akik épp terveznek egyet építeni a kertbe. Most ingatlanpiaci szakértőkkel jártuk körbe a témát!

Egyre többeknél elvárás

A medence megléte nem feltétele a vásárlásnak, nagyon ritka az olyan érdeklődő, aki a medence meglétét kezelné fő prioritásként - mondták az OTP Ingatlanpont szakértői, akiknek a kínálatot tekintve régiónként eltérőek a tapasztalataik. A Balaton déli partján az újépítések esetében szinte alapvető, míg a használt ingatlanoknál inkább eseti adottság. A főváros környékén inkább az ikerházak, különálló családi házakra jellemző a medence, a prémium kategóriában pedig mondhatni, hogy alapvető elvárás a medence megléte. Az Észak-Dunántúlon és Észak-Magyarországon is ritka a kínálatban a medencés ingatlan.

Tapasztalataink alapján a medencés ingatlanok a kínálat szűk rétegét képezik, azonban nem jellemző, hogy a hiánya kizáró tényező lenne, hiszen egy előregyártott medence akár pár nap alatt is telepíthető, feltéve, hogy a telken belül van elég hely

- tették hozzá.

Találd meg a legjobb lakáshiteleket a Pénzcentrum kalkulátorában!

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője pedig elmondta, hogy a medence a nyári időszakban sokkal könnyebben eladhatóvá teszi a házakat.

Ez a hatás annyira felerősödött, hogy már vannak olyan lakóparkok, ahol az új lakások tulajdonosainak szabadtéri medencé(ke)t építenek a beruházók. Az egyre melegebb időjárás miatt szinte minden ház kertje újabb kiegészítővel bővült: a trambulin mellett nyáron már a medencék is feltűnnek a kertekben

- vázolta a szakember, aki szerint az épített medencével rendelkező ingatlanok viszont helyzeti előnyből indulnak a piacon. Ismertette, hogy adataik szerint jelenleg több mint 4600 ilyen ingatlant kínálnak eladásra, ami az összes eladó lakás és ház 4 százalékának felel meg.

Érdekes összevetés, hogy öt évvel ezelőtt ez az arány még 1-2 százalék között mozgott

- tette hozzá.

Változó igényekkel és lehetőségekkel találkozhatunk a családi házak esetében a mostani ingatlanpiacon, vázolta Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője.

Ingatlanszakértőink - ugyan már nem olyan intenzitással, mint a pandémia kezdetén vagy 2021 nyarán – továbbra is keresettnek találják az épített medencével és tágasabb kerttel rendelkező, nagyobb értékű ingatlanokat. A vízparti nyaralók, különösen a balatoni ingatlanok extrém drágulása, illetve a kínálat csökkenése következtében egyre kevésbé elérhető álom a saját vízparti ingatlan. Aki a tömegektől távol, az otthonában szeretne hűsölni a nyári napokon, vonzónak találhat egy épített medencés ingatlant, de a keresés során ritkább, hogy ez a legfőbb kritérium

- mondta a szakértő, aki szerint az átlagos vagy jól felszerelt házak esetében a legtöbb esetben még nem épített, hanem a gyorsabban és olcsóbban telepíthető medencékkel találkozhatnak a vevők. Ezeknek a merev, fémvázas vagy puha falú medencéknek jóval kisebbek a kezdeti költségei, és igény esetén akár még költöztethető, szállítható is, ezáltal egyáltalán nem biztos, hogy egy későbbi ingatlantranzakció része lesz, így az árat sem befolyásolja jelentősen.

Egy luxusingatlan esetében alapkövetelmény a medence, amit – elhelyezkedésétől és fedettségétől függően - akár egész évben is használhatnak a tulajdonosok. A járványhelyzetnek köszönhetően a fogyasztói szokásokra jellemzőbb, hogy aki teheti, már nem strandra jár, hanem otthonában élvezi a víz adta előnyöket

- magyarázta, majd pedig arról beszélt, a kínálat egyre nagyobb a prémium kategóriás ingatlanok körében. A már meglévő medencével rendelkező házak mellett az elmúlt időszakban egyre többen kezdtek medencét építeni is, ez azonban már költségvetés függvénye, hiszen egy ilyen beruházás akár 5-10 millió forintba is kerülhet.

Mennyivel dobja meg az árat egy medence?

Arra is kíváncsiak voltunk, mennyire jó befektetés medencét építeni a családi házunk kertjébe. Balogh László ennek kapcsán kifejtette, hogy egy modern épített medence akár 10-15 millió forinttal is növelheti az eladó ingatlan értékét.

Hozzá kell tenni azonban, hogy modern épített medencével jellemzően a 150 millió forintnál értékesebb ingatlanok rendelkeznek. Vannak ugyanakkor olyan épített medencék is a kertekben, amik a 80-as években épültek. Ezeknek egy jelentős része viszont már nem működik. A tartósan használaton kívüli medencék viszont nem tesznek hozzá, hanem inkább elvesznek az ingatlan értékéből

- húzta alá a szakértő.

Benedikt Károly is arról számolt be, hogy az épített medencével rendelkező ingatlanoknál már jelentősebb hatás érzékelhető az árazás tekintetében, de jellemzően ezekben az esetekben is a lakóingatlan és a telek nagysága a legfontosabb. A medence nyújtotta hozzáadott érték eladói szemmel jelentősebb, a beruházásra költségét az eladók természetesen szeretnék beépíteni az eladási árba. Ugyanakkor egy modern, jól felszerelt, karbantartott medence, ha az árban nem is mutatható ki ténylegesen, de a Duna House szakértői szerint nagyban megkönnyítheti az értékesítési folyamatot - fogalmazott.

Az OTP szakértői úgy látják, hogy bár minden ingatlan és medence más és más, általánosságban újépítésű ingatlanok esetén nagyságrendileg a medence építési költségével emelkedik az ingatlan ára, használt ingatlan esetén ez az érték valamivel alacsonyabb.

Egy átlagos méretű medence értéke 6 és 10 millió forint között van, de a határ a csillagos ég. A hozzáadott érték természetesen függ az adott medence méretétől, kialakításától, tulajdonságaitól, állapotától

- tették hozzá.

Erre vigyázz, ha medencés házat vennél

Megkérdeztük a szakértőket, hogy mire érdemes figyelnie azoknak a lakásvásárlóknak, akik medencés házat vásárolnának. Mint az OTP Ingatlanpont szakemberei felhívták a figyelmet, érdemes állapotfelmérést végezni, milyen régi a medence gépészete, elavult-e az alkalmazott technológia, hiszen egy esetleges csere kiadásai mellett a fenntartási költségeket is nagyban befolyásolják a gépészeti megoldások.

Aláhúzták: a medence fenntartása is költségekkel jár, éves szinten akár milliós kiadást is jelenthet, beleértve a tisztítást, az egész gépészet karbantartását, a téliesítést, a medence fedését. Általánosságban a medencék kapcsán is elmondható, hogy minél drágább a berendezés, annál magasabb szervizdíjjal kell számolni. Élettartamuk eltérő, ezért szintén fontos, hogy a medence falának anyaga műanyag, beton, esetleg csempézett.

Balogh László is arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes megtekinteni, hogy a medence működik-e és mennyire használható. Egy működésképtelen medence több millió forinttal toldhatja meg az ingatlan vételárát, helyreállítási költségek formájában, amit az új tulajdonosnak kell kigazdálkodnia.

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy az épített medence milyen gépészettel rendelkezik. A medence fűtési megoldásai az energiaszámla miatt érdekesek, a vízszűrő rendszer pedig a higiéna miatt lehet fontos a vevők számára

- tette hozzá.

Benedikt Károly pedig ezeken felül azt mondta, a vevők családi helyzete, a kihasználtság és a fenntartási költségek is számítanak egy-egy döntés meghozatalánál. A gyermekvállalás előtt álló, fiatal párok, vagy gyermekes családok például, akik a családi házak egyik fő célcsoportja, sok esetben a kicsik biztonságát szem előtt tartva inkább tartanak a medencében rejlő balesetveszélyektől.

Hozzátette: tapasztalataik alapján a tulajdonosok egyre környezettudatosabbak, ezért energiatakarékosabb megoldásokat választanak az üzemeltetéshez. Éppen ezért, ahol van medence, ott általában, 60-70%-os arányban napelemeket is felszerelnek a házakra, hogy hosszú távon csökkenteni tudják a fenntartási költségeket.